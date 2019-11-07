Başkan Gürkan, “Mevlid Kandili İslam Alemine Hayırlar Getirsin”

Mevlid-i Nebi’nin tüm İslam âleminin ve insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni eden Başkan Gürkan, “Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünya âlemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır. Kısaca; insanlığa sunduğu değerlerin farkına varmak ve hatalarımızı gözden geçirme fırsatını yakalamak, O'nun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak ve Allah'ı sevmenin bir gereği olarak O'na uymaktır.

Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize, O'nun model insan olarak seçildiğini şöyle haber vermektedir, 'Andolsun ki, Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.' Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir” dedi.

Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, bütün insanlığa kucak açan Hz. Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve onun yolundan gitmeye bugün çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, “Mevlid Kandilinin, Malatya’mız, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)