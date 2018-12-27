Başkan Gürkan, Milli Türk Talebe Birliği’nde Gençlerle Buluştu

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, “Bizler Milli Türk Talebe Birliği olarak 1916’dan bu yana hem devletimizin, hem ümmetin milli ve manevi duygularla yerli neslin yetişebilmesi için büyük Türkiye ideali noktasında, şehrimize ufuk saçan, şehrimizin önderi olan kıymetli ağabeylerimiz ile bu düzenli programlarımızı yapıyoruz. Bugünde şehrimizin emini olan Selahattin Gürkan ağabeyimiz, bizlerle birlikte olacak. Gençlerimizin hem lise, hem üniversite olsun, onlara bir vizyon katması amacıyla, bugün bizlere zaman ayırmasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ülkemiz için gençliğin önemine dikkat çekerek, “Hakikaten gençler ile birlikte olmak böyle bir salon atmosferinde sizlerle yaşadığım yaşantıları paylaşmak önemli bir hadise. Esasında bugünün gençleri, yarının geleceğidir. Yani geleceğimiz sizlersiniz. Dolayısıyla gençlerimiz ne kadar donanımlı yetişirse, o kadar istikbalde kendilerine yer edinirler, bu memlekete ve ailelerine faydalı olma, birer birey olma imkanları şansına kavuşurlar. Cenab-ı Allah eğer bir kişiye bir şeyler öğretmeyi nasip etmişse, gelecekte muhakkak onun gelecekteki hayatında bir yol haritası ve bir basamak oluşturulması konusunda kendisine bir ön koşul olarak katma değer sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabi ki özgün eğitim kurumları içerisinde sizler müfredat programı çerçevesi içerisinde derslerinize gidiyorsunuz. Şunu bir kere kendinize rehber edinmeniz lazım. Çalıştığınız yerde veya öğrencilik hayatınızın devam ettiği yerde, en iyi öğrenci olabilme, artı bunun yanında hobilerimizin olması lazım. Kitap okuma olabilir, herhangi bir müzik enstrümantali kullanma olabilir, binicilik olabilir, sportif aktiviteler olabilir, yani insanların muhakkak kendisine ait bir hobileri olsun. Bazen insanların yetenekleri, sportif yapıya uygun değildir veyahut ta müzik anlamında iyi kulağa sahip değildir veyahut ta okumayı sevmez. Ama bunlardan bir tanesini boş zamanlarda kendisi için değerlendirme aracı olarak kullanmasını bilmesi lazım. Derslerinizde muhakkak öğretmenlerinizin derslerinde dinleyin, derste ders konularının sorgulayın ve eve gittiğinizde bugün ben ne yaptım, günün değerlendirmesini yapın ve planlı olun. Planlı öğrenci olursanız, hayatınız boyunca planlı gidersiniz” diye konuştu.

Başkan Gürkan, Malatya’nın önemli bir medeniyetin üzerinde olduğunu belirterek, “Malatya insanlık tarihi açısından da, İslam tarihi açısından da, Türk İslam Tarihi açısından da önemli bir merkezdir. Malatya'yı tarif ederken medeniyetin başladığı yer olarak tarif ediyor bilim ve ilim adamları. Çünkü ilk insanlık medeniyeti bu topraklar da başlamış. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe derler. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılını, Göbeklitepe yılı olarak ilan etti. İnşallah bir sonraki yılda Arslantepe olarak ilan edilir. Biz UNESCO asil listeye gireriz ve Arslanetep yılı olur. Orası tarihin sıfır noktası. 12 bin yıllık bir tarihin sıfır noktası. İnsanlık tarihinin ilk başladığı medeniyet nüvelerinin ilk bulunduğu yerdir Göbeklitepe. Malatya'daki Arslantepe de ilk medeniyetin, ilk yerleşik hayatın başladığı yerdir. Böyle bir topraklardasınız” ifadelerini kullandı.

Genlere ‘Şükredin” diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti: “Şükrettiğiniz zaman Cenab-ı Allah sizlere nasip eder. Kişiliğinizden, şahsiyetinizden taviz vermeyin. Onurlu olun. Onurlu olduğunuz zaman yarın bir yere geçtiğiniz zaman onurlu hizmet edersiniz. O bir türlü şahsiyetinizde, kişiliğinizde taviz verdiğiniz zaman, onun intikamını alırsınız. Sizler Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsınız, Allah'ta sizlere bildiklerinizin yanında bilmediklerinizi de öğretir. Ferasetinizi açar. Bütün kitapları okuyun. İdeolojik fanatizmden uzak kalın. Onları egemenliğiniz altına alın. Ama Kuran-ı Kerim'e teslim olun”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)