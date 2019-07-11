Başkan Gürkan, ‘‘Milli Ürünümüz Kayısıya Hep Birlikte Sahip Çıkmalıyız’’

Nikâh Sarayında gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Cemal Noğay, Daire Başkanları, Şirket Genel Müdürleri, şube müdürleri, muhtar dernek başkanları ve muhtarlar katıldı.

Başkan Gürkan: Hepimiz, Ev Sahibiyiz

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi muhtarlar ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Biz kayısı festivalini en son 2013 yılında yapmışız. 1973 yılında başladığımız fuar, 1980’den sonra sekteye uğruyor. 1993’te devam ediyor ve 2013’ten sonra da fuarı bırakıyoruz. Değerli muhtarlarımız, kimse kendisini kenarı koymasın. Hepimiz bu geminin içinde seyahat ediyoruz. Bu geminin sağ ve selamet bir şekilde hedefine gitmesi lazım. Geminin de hedefini bilmesi lazım, hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgârın faydası olmaz. Bizim hedefimiz bellidir; Malatya’yı mazisine layık, istikbale hazırlama hedefidir. Bunu belediye birimlerinde, siz muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte el ele yapacağız. Bugünkü toplantımız Malatya’daki muhtarlarımız ile bir araya gelerek, Kayısı Festivali ve Kayısı Etkinlikleri ile ilgili bilgiler vermek ve fuar öncesi hem bizlerin, hem de muhtarlarımızın üzerine düşen sorumlulukları birlikte yerine getirmektir.” dedi.

Gürkan: Bu memlekette yaşayan insanlara hizmet etmek ile mükellefiz.

Makamların nefsi tatmin ederek insanlara tahakküm etme yeri olmadığını belirten Başkan Gürkan, “Hiçbir muhtarımız şöyle bir ye’se sakın kapılmasın, buradaki belediye personeli, bizler ve sizler bu memlekette yaşayan insanlara hizmet etmek ile mükellefiz. Makamlar nefsi tatmin ederek insanlara tahakküm etme yeri değildir. Makamlar insanlara hizmet etme yeridir. Biz buralarda memleketimize hizmet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Muhtarlarımızın görüş ve düşünceleri bizim yol haritamızdır

Demokrasi bir nehirse, muhtarlar o nehrin kaynağıdır diyen Başkan Gürkan, “Muhtarlık müessesesi çok önemlidir. İsminizle seçiliyorsunuz. 20 bin nüfuslu bir mahalleye isminizle seçiliyorsunuz. Bu çok önemli bir hadisedir. Muhtarların görüş ve düşünceleri bizim yol haritamızın oluşmasında temel değerlerimizdir. Biz hepimiz, ev sahibiyiz. Gelen misafirleri hep birlikte en güzel şekilde ağırlayacağız. En güzel şekilde tanıtımımızı yapacağız. Bu hepimizin görevidir.

16 Temmuz 2019 Kortej yürüyüşünde hep birlikte gereken mesajı vermeliyiz. Bu yürüyüşte mesajımızı vermeliyiz. Hepiniz katılın. Bu bir mesajdır. Biz Malatyalılar Malatya’ya sahip çıkıyoruz. Malatya’nın milli ürünü kayısıya sahip çıkıyoruz. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Bu Malatya’ya ve Türkiye’ye verilen bir mesajdır.

Cumhurbaşkanımızı, Bakanları, Bürokratları, milletvekillerimizi Kayısı Festivalimize davet ettim.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, “31 Mart’ta sizler bizlere güvendiniz. Bizlere çok büyük destek verdiniz. Türkiye’de hiç kimseye verilmeyen ve Malatya tarihinde hiç kimseye verilmeyen rekor oy oranıyla bir desteği bize verdiniz. O yüzden biz de gecemizi gündüzümüze katıp size ve Malatyalıya hizmet etme mecburiyetindeyiz.” dedi.

Güçlü bir kortej yapacağız

16 Temmuz akşamı saat 20.00’de Öğretmenevi önünden Kapalı Çarşıya kadar çok güçlü bir kortej yapacaklarını dile getiren Başkan Gürkan, “On binlerin yürüdüğü bir kortej olacak. Bu mesaj olacak. Bu Malatya’nın dimdik ayakta olduğu mesajını Türkiye’ye sizler vereceksiniz.” dedi.

Festival için Belediye bütçesinden 5 kuruş çıkmadı

15 yıldır Belediye Başkanı olduğunu ve bugüne kadar belediyenin hesabından sosyal yardım yapmadığını belirten Başkan Gürkan, “Onu size söyleyeyim. Nereden yaptık? Hayırsever iş adamlarından yaptık. Ramazan ayında her gün 3-4 bin kişiye iftar yemeği verdik, 5 kuruş belediyeden çıkmadı. Hayırsever adamlar zekât dağıttılar. Bize güveniyorlar, bizde gidip dağıtıyoruz. Kime verdiysek, isimlerini teker teker yazıp hayırseverlere gönderiyoruz.

Kayısı Festivali Etkinliği de yine belediyenin bütçesinden 5 kuruş çıkmayacak şekilde planlanmıştır. Bunu da herkesin özellikle bilmesini istiyorum. Burada bir hak hukuk koruyorsak, sizin adınıza bu hak hukuku koruyoruz.

Kayısı Festivali 17 – 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında 5 gün sürecek. Burada sanatçılar var. Bu sanatçıları da sponsorlar herkes birini getirecek. İnsan, biyolojik – sosyal – kültürel bir varlıktır. Bu tarz etkinlikler de gereklidir. Bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Konferanslar, fuarlar, festivaller ve konserler de birer ihtiyaçtır. Biz bunlara hassasiyet gösteriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Gönül Belediyeciliğini Malatya yazacak, Türkiye okuyacak

Sizin yazdığınız destanları tüm Türkiye’nin ve kuşakların okumaya devam edeceğini söyleyen Başkan Gürkan, “2 sene içinde yolsuz, asfaltsız yer bırakmayacağız. MASKİ’ye ihbar geldiğinde polis, itfaiye, acil servis nasılsa öyle olacak dedim? O duruma geldi. İnsan onurunu rencide edecek bir duruma sokmayacağız. Görevimizi sizlerde, bizlerde en güzel şekilde yapacağız. Yapılan çalışmaları takip ediyorum. Otokontrol olacak. Sevmek gönülde olacak, çalışan arkadaşlarımız gönülden çalışacak.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde Lisanslı depoculuk çalışmalarımız var.

Başkan Gürkan, “17 – 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan bütün etkinliklere aktif bir şekilde katılalım. Kayısı Coğrafi İşaret aldı. Köylü, çiftçi bana soruyor? Bize ne faydası var. Eğer kayısı 50 kuruşa satılıyorsa bize bir faydası yok. Önümüzdeki günlerde Lisanslı depoculuk çalışmalarımız var. Buğday ve Şire Pazarı ile ilgili çalışmalarımız var.

Başkan Gürkan son olarak; Muhtarlarımıza her zaman gönlümüz, kapımız ve yüreğimiz açıktır.” dedi.

İstişare toplantısı sonunda muhtarlar Fuar ve festival ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)