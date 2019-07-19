Başkan Gürkan, Mişmiş Park Fuar Alanını Ziyaret Etti

Fuar alanındaki stantları gezip vatandaşlarla sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra konser alanına geçerek, burada bir konuşma yaptı.

Gürkan: Selahattin Alpay Malatya ile özdeşleşmiş bir sanatçıdır

Başkan Gürkan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplantıdan dolayı ilk gün festival programlarına katılamadım. ‘Güneşin Altın Yumurtası’Kayısı Festivalimizin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Festival boyunca birbirinden değerli sanatçılarımızı burada dinleme imkanımız olacak. Ayrıca bu hafta içerisinde Tarihi Kentler Birliği üyesi Belediye Başkanlarımızı ve Ulaştırma Bakanımızı Malatya’da ağırlayacağız.” dedi.

Selahattin Alpay’ın Malatya ile özdeşleşmiş, Malatya türküleri denince akla ilk gelen isimlerden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Kayısı festivalimiz Selahattin Alpay olmadan olmazdı. Davetimize icabet ettiğinden dolayı teşekkür ediyor tekrar hoş geldiniz diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’mıza ve Malatyalılara hizmet etmekten onur duyuyoruz. Siz hemşerilerimiz ile birlikte yapacak çok daha işimiz var.” şeklinde konuştu.

Gürkan: Bütün Malatya’nın yürüdüğü bir Kortej gerçekleştirdik

16 Temmuz günü 10 binlerce kişinin‘Güneşin Altın Yumurtası’ Kayısı Festivali Kortej yürüyüşünde sokaklarda olduğunu ifade eden Gürkan, “Bütün hemşerilerime ve Malatya’ya gönül vermiş gönüldaşlarımızı katılımlarından dolayı kutluyorum. Bir televizyon kanalı kortej yürüyüşüne 50 bin vatandaşımızın katıldığını belirtti. Türkiye tarihinde ve Türkiye’nin hiçbir vilayetinde 50 bin kişinin bir anda kortejde yürüdüğü görülmemiştir. Her görüşten, düşünceden ve devlet-millet işbirliğinin temayüz ettiği kısacası bütün Malatya’nın yürüdüğü, Malatya’nın mazisine layık istikbale yürüdüğü bir Malatya gördük. İnşallah Malatya’mızı mazisine layık istikbale hep birlikte hazırlayacağız.

Malatya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok destan yazılmış bir şehirdir. Malatya’da gönül belediyeciliği destanını da hemşerilerimizle el ele vererek hep birlikte yazacağız. Yazmış olduğumuz bu destan kuşaktan kuşağa aktarılacaktır.” dedi.

Alpay: İnşallah Sayın Başkanımızı Ankara’da daha güzel yerlerde görmek nasip olur

Malatya’yı ve Malatyalıları çok özlediğini belirten Selahattin Alpay ise yaptığı kısa konuşmada, “Sayın Başkanıma böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği ve bizleri bu organizasyona davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah daha güzel organizasyonlar ve konserler olacaktır. Sayın Başkanımız gibi kıymetli bir insanın kıymetini siz Malatyalılar ve bizlerin iyi bilmesi lazım. Sayın Başkanımızı Battalgazi Belediye Başkanı olarak gördük, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gördük inşallah budan sonra Allah nasip ederse Rahmetli Turgut Özal’dan sonra Selahattin Gürkan Başkanımızı Ankara’da daha güzel bir yerde görmek nasip olur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Selahattin Alpay’a yaş kayısı hediye etti.

Alpay: Hayatımda bu kadar güzel hediye almadım

Büyükşehir Belediye Başkanı’na hediyeden dolayı teşekkür eden Selahattin Alpay, “Bugüne kadar çok ödül ve plaket aldım. Ama hayatımda bu kadar güzel hediye almadım. Hemşerilerime bol kazançlı bereketli yıllar diliyorum” dedi.

Daha sonra Selahattin Alpay, seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile Festival alanını dolduran izleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)