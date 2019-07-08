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08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:07

Başkan Gürkan, Mişmişpark Fuar Alanında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalinin yapılacağı Mişmişpark Fuar alanını gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gürkan, Mişmişpark Fuar Alanında incelemelerde bulundu
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İnceleme gezisine Genel Sekreter Cemal Noğay, Daire Başkanları ile Şube Müdürleri katıldı.

Yaptığı incelemeler sırasında, artık her şeyin son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Gürkan; “Eksiklerin bir an önce giderilmesi gibi konularda ilgili daire başkanlarımıza gereken talimatlar verildi. Sahne kuruluşu, trafik akışının düzenlenmesi ve vatandaşımızın, hemşerilerimizin güvenliği için neler yapılabilir? Bunun değerlendirilmesi bizzat yerinde görülüp incelenerek yapıldı” dedi.

Festival 16 Temmuz 2019 Kortej yürüyüşü ile başlayacak

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hakkında bilgi veren Başkan Gürkan, Festivalin 16 Temmuz 2019 Salı Günü saat 20.00’de Öğretmenevi önünde Kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyledi.

Festival ve Fuar programının ise 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü start alıp, 21 Temmuz 2019 Pazar gününe kadar devam edeceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bütün Malatya’nın ilçeleri dahil olmak üzere 718 mahallesine yayılabilecek kayısı festivali düzenlemek istiyoruz. Etkinliklerin Malatya’nın her tarafında hissedilmesi, duyurulması ve ‘Malatya Kayısı Fuarı ve Festivalinin Biz Paydaşıyız Anlayışının’ zihinlerde hâkim olması noktasında gerekli çalışmalar ve girişimlerde bulunuyoruz.” dedi.

Kayısı Bizim Ortak Sevdamız

Yeni Malatyaspor gibi kayısının da bizim ortak sevdamız olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Malatya ticaretinin dönmesi noktasında, çiftçinin ihtiyacı olan aşının temin edilmesi noktasında, gerek dünya çapında bir ürünün ve coğrafi işaret almış bir ürünün Malatya’da yetişmiş olması Malatyalı olarak bu festivale çok büyük ilgi göstermemiz ve sahip çıkmamız gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bunu zorunluluk ötesinde sevgi ve benimseme duygusu içerisinde değerlendirmemiz lazım. Bu Malatya’mızın bayramıdır. Bu bayramın bütün Malatyalı hemşerilerimize kutlu olmasını temenni ediyorum. Sadece Malatya’da yaşayan Malatyalılara değil, Türkiye’de ve dünyanın değişik yerlerinde yaşayan bütün Malatyalıların Kayısı Festivalini tebrik ediyorum. Ayrıca, Malatya’ya gönül veren, Malatya kayısısını tadı damağında olarak algılayan, değerlendiren, gerek şifa noktasında, gerek lezzet noktasında değerlendiren bütün hemşerilerimizi ve bütün vatandaşlarımızı, bütün insanlarımıza bu festivalin başarılı olması noktasında gösterecekleri ilgi ve alakalarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.

Bu çalışmaları yürüten başta Kültür Daire Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen bütün birimlerimizi tebrik ediyorum. Kayısı şenliğimizin Malatya’mıza ve Malatya’ya gönül veren tüm insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Mişmiş Park fuar alanında piknik yapmakta olan vatandaşlar ile de sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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