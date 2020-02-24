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24 Şubat 2020 Pazartesi 11:16

Başkan Gürkan, “Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandili Birlik ve Beraberliğimizi Artırsın”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mübarek üç ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, 'Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandili Birlik ve Beraberliğimizi Artırsın”
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Başkan Gürkan mesajında, 25 Şubat Salı günü mübarek üç ayların başlangıcını, 27 Şubat Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece de Regaip Kandilini idrak edeceklerini belirterek, “Manevi güzelliklerin habercisi, Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin tüm Müslümanların kurtuluşuna, huzuruna ve esenliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Mübarek gün ve gecelerin insanların kalplerini yaklaştırdığını belirten Başkan Gürkan, “Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç aylara ve Regaip Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir”

Bu mübarek günler vesilesiyle birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Gürkan, “Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını, deprem gibi doğal afetlerin sona ermesini niyaz ediyorum.

Edilen duaların ve tövbelerin kabul gördüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz affından merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan dilerim” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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