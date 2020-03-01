Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, mahallelerin sorunları ve çözümleri için istişarelerde bulundu.

Zor günleri atlatacağız

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, “İdlib’teki hain saldırı yüreklerimizi dağladı. Türk Milleti zor zamanlarda ne yapmasını bilen bir Millet. Ülkece birlik beraberliğimizi sağlayarak bu zor günleri atlatacağız” dedi.

Milletimiz güzel bir birliktelik örneği sergiliyor

Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan deprem, doğal afetler sonrası İdlib’te şehit edilen Mehmetçiğin acılarına Milletçe üzüldüklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mızda ve çevre illerde yaşanan deprem sonrası oluşan birlik ve beraberlik örneğinin aynısını Mehmetçiklerimizin şehit edilmelerinden sonrada yaşıyoruz. Milletimiz yaraların sarılması noktasında gözlerimizi yaşartacak önemli fedakarlıklar yaptı. Deprem sonrası belediyeler olarak çok önemli işler yaptık. İdlib’te askerlerimizi şehit ettiler. Gittiği her yere barış ve huzur götüren askerlerimize karşı yapılan saldırı bizleri kahretti. Milletimiz yine bir olarak güzel mesaj verdi.

Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve yapacağı projeler ile ilgili konuşan Başkan Gürkan, “Lisanslı Kayısı deposu ve Entegre tesisinin temelini attık. Uluslararası Fuar Merkezinin temelini attık. Millet Bahçesinin inşası başladı. 2600 dönümlük Altay Kışlasının yerini aldık. Bunlar için belediyemize ait hiçbir yer satılmadı. Bir kuruş borçlanmadık. 450 milyon gibi piyasa borcu bitirildi. Büyükşehir Belediyesine mal vermem diyen esnaf olgusu kalmadı. Şire pazarı yapılacak, yine buğday pazarı yapılacak. Esenlik bünyesinde yeni yemek fabrikası yapılacak. Megsaş Ekmek fabrikası yapılacak. Bu tablo 5-6 ay sonra daha da ortaya çıkacak. Alternatif yollar yapıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 2 yıl içerisinde asfaltsız hiçbir yol kalmayacak. Susuz, kanalizasyonsuz, arıtma tesissiz hiçbir yer kalmayacak dedik. Doğu kolektör hattında bulunan 36 yerleşim merkezinin ihalesini yaptık. Batı kolektör hattı da yakın zamanda ihaleye çıkacak. Toplamda 350 milyonluk yatırım ihaleye çıkacak. Bu Malatya tarihinin rekorudur. Önemli olan Malatya’nın istikbalidir, bunun için ilçe belediyelerimizle ve muhtarlarımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)