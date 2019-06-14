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14 Haziran 2019 Cuma 10:36

Başkan Gürkan, ‘‘Öğrencilerimizin Karne Heyecanını Birlikte Paylaşıyoruz’’

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan, ‘‘Öğrencilerimizin Karne Heyecanını Birlikte Paylaşıyoruz''
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Mesajında karne alan tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirten Başkan Gürkan, öğrencilerin karne heyecanlarını birlikte paylaştıklarını söyledi. 
Başkan Gürkan mesajında şunları dile getirdi: 
“Büyük özveri ve coşkuyla başlamış olan bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu gün bir yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını karneyle aldılar. 
İnanıyorum ki bugün karne alan öğrencilerimiz 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemini en iyi bir şekilde değerlendirerek, bilgilerini pekiştirmişlerdir. Yoğun ve yorucu geçen bir dönemin ardından karnelerini alan öğrencilerimiz, iyi bir tatili hak etmiş bulunuyorlar. Karne alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum. Umuyorum ki karnesi iyi olan öğrencilerimiz rehavete kapılmadan bir sonraki eğitim dönemine hazırlık yapacak, karnesinde düşük not olan öğrencilerimiz ise tatillerinden feragat etmeden düşük derslerdeki performanslarını yükseltmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi noktasında kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize de eğitim öğretim yılında göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum.” 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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