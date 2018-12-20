Başkan Gürkan, Organik Meyve Üreticileri Birliği Üyeleri İle Biraraya Geldi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Organik Meyve Üreticileri Birliği’nin birlik binasında yaptığı toplantıya katıldı. Toplantıya, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Malatya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Berktaş, birlik üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Başkan Gürkan, organik ürünlerin insan sağlığı açısında önemine dikkat çekerek, “Bizler ülkemizde organik gıdaların üretilmesi noktasında bir derneğimizin olması Malatya ölçeğinde önemli bir husustur. Tarım İl Müdürlüğümüzün bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesi de Malatya için bir şans olması kanaatindeyim. Bugün ülkemizde organik olmayan gıdaların, GDO’lu gıdaların beslenme şeklimizi tayin etmiş olması, yeni hastalıkların ve aynı zamanda huzursuz bir toplumun oluşmasına sebep olur. Avrupa’da organik gıdaların üremiyle ilgili çalışmalar çok öncesinde başlamıştı. Organik gıda üretim sertifikalarının sertifikasyon işlemleri bitmiş, ayrıca organik gıda satan marketler gibi iş yerleri açılmış. Orada belki görüntü olarak, gösterişli olan ürünlerde, diğer marketlerin 3-5 misli fiyatlara satılıyordu. O zaman Türkiye’den giderek orayı görenler, domates, elma gibi organik ürünleri gördüklerinde sorgulama noktasında bir mantık geliştirememişlerdi. Zaman bizlere gösterdi ki! Kullanılan gübreler anlamında olsun, tohumların genetiğinin değiştirilmesi sürecinde olsun, insanımızın sağlıklı gıda tüketimi noktasında çok olumsuz ortamlar oluştu. Sizlerde organik gıda üreticileri olarak buna çok dikkat edin. Bizim Battalgazi’nin Eskimalatya’nın sadece Boran’ında günlük 120 kamyon domates yüklendiğinin biliyorum. Bugün Malatya’nın tümünde bir günde 10 kamyon domates toplanabilir mi? toplanamaz. Organik gıdanın üretilmesi noktasında tüketiciye aracısız bir şekilde marketler veya pazarlar yoluyla güzel bir organizasyon yapmamız lazım. Sivil Toplum Örgütü olarak bu çalışmasından dolayı İbrahim beyi tebrik ediyorum. Tarım İl Müdürümüzde bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor ve alt zeminin hazırlanmasında gerekli gayreti ve çabayı gösteriyor. Mutluluk olgusu zenginle özdeş değildir. Mutluluk olgusu aza kanaat getirip, onla mutlu olma olgusudur. Biz Malatya ölçeğinde birlik ve beraberlik içinde çalışacağız” dedi.

Malatya Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Berktaş ise, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her daim yanlarında olduğunu ve Malatya’ya büyük hizmetler yapacağına inandığını söyledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)