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08 Nisan 2019 Pazartesi 16:17

Başkan Gürkan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının 174’ncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Gürkan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı
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Mesajında Türk Polis Teşkilatının tarihi sayfalarında birçok kahramanlık hikâyelerinin yazıldığını belirten Başkan Gürkan, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün: - Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır – sözünden hareketle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmekte olan Polis Teşkilatımızın 174’ncü Kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.

Başkan Gürkan’ın mesajı şöyle; “Kuruluşundan bugüne Milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatımızın 174’ncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin bekası için ortak çalışmalar yaptık

Teşkilatımız, bir yandan hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için cansiperane bir şekilde çalışırken, aynı zamanda ülkemizin bölünmez bütünlüğüne de sonsuza dek sahip çıkacaktır. Milletimizin birliği ve beraberliğinden rahatsız olan çevrelere karşı verilen mücadele ise ilelebet sürecektir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak başta Türk Polis Teşkilatımız olmak üzere her kurum ve kuruluşla milletimizin bekası için ortak çalışmalar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Halka hizmet anlayışı çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde icra eden ve bu uğurda şehit olan emniyet mensuplarımızı saygıyla, rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bu vesile ile Polis Teşkilatımızın 174’ncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm polislerimize görevlerinde başarılar dilerim.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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