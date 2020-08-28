Başkan Gürkan, Pütürge – Kale grup yolunu yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ile birlikte Pütürge’de incelemelerde bulunduktan sonra, Pütürge – Kale grup yolundaki çalışmaları da yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan ise, Pütürge – Kale ilçesinde yapılan grup yolu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Mert: Pütürge’de hedefimiz 200 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirmek

Büyükşehir Yol ve Asfalt Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Grup yolundayız. Pütürge ve Kale ilçelerimizde 8 mahallemiz var. Pütürge ilçemizde çalışırken Kale ilçemizde de 8 tane mahallemizde çalışıyoruz.

Pütürge’de hedefimiz 200 kilometre asfalt yapmak, şu anda 4 tane serbest sıkıştırma ekibi, 2 tane döküm ekibimiz, alt yapı çalışan ekibimiz, mıcır çeken ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde yaklaşık 100 adet araç gereç ile Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere belirtmiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda burada yapılan grup çalışmasını bitireceğiz. 5 kilometrelik yolu ivedi bir şekilde tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Sülük: Çalışmalardan dolayı güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Sayın Bakanımız ile Büyükşehir Belediye Başkanımızı Pütürge’nin bazı bölgelerinde Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı hemşerilerimizden çok güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz. Vatandaşlarımız teşekkürlerini iletiyorlar.

Kale grup yoluna da bağlanan Uzun Hüseyin’den buraya toplam uzunluğu 17 km olan yolun 5 kilometrelik kısmındaki çalışmalar yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Pütürge ilçemize verdiği değerden dolayı, ekibine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Gürkan: Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek, çalışmaların sürecini ve hangi aşamada olduğunu takip etmek amacıyla Pütürge ilçemize geldik. Ekiplerimiz asfalt serimi, asfalt kaplama, zift serimi, mucur, alt yapı çalışması yaparak yoğun bir çalışma gösteriyorlar.

Ekiplerimiz ile birlikte Pütürge Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, muhtarlarımız, Pütürge ilçemizdeki ilçe yöneticilerimiz uyum, birlik ve beraberlik içerisinde bu çalışmaları yürütüyorlar.

Yapılan grup yolu çalışması en kısa zamanda bitirilecektir. Hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında, çalışmalarımız 7/24 gece gündüz, aralıksız bir şekilde devam ediyor. Biz bu çalışmaları ne kadar sözle anlatmak istesek de bizzat gelip burada görmek lazım diye düşünüyorum. Bu çalışmaları gerçekleştiren bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların Pütürge ve Kale ilçelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tüfenkci: Fedakâr ve özverili bir çalışma ortaya koyuyorlar

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “24 Ocak 2020 depreminden sonra bir dizi yaşanan depremden sonra hep yeni bir Pütürge oluşuyor. Yeni yerleşim yerleri, yeni çarşıları küçük sanayisi ile bambaşka bir Pütürge’ye adım atıyoruz.

Depremin yaralarını sararken Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğimiz yerlerde müthiş bir çalışma örneği sergiliyorlar. Yol Asfalt ekibine çok teşekkür ediyorum. Fedakâr ve özverili bir çalışmayı ortaya koyuyorlar.

Pütürge ve Malatya’nın yol ağı insanlarımızın tahmininden de çok öte kilometre tutuyor, bu ana grup yollarında hem genişleterek hem altyapısını yaparak ve hem de üst yapısını tamamlayarak standardı yükseltilmiş bir yol haline getirmeleri Pütürge ilçemizin gelişmesi ve burada yaşayan insanlarımızın zor coğrafi şartlarda rahat etmesi noktasında önemlidir.

Ayrıca, İstanbul’dan gelerek belli bir zaman dilimini burada geçiren hemşerilerimiz içinde konfor ve rahatlık demektir.

Kale – Pütürge grup yolu yıllarca üzerinde durduğumuz ve gündemimizde olan ama bir türlü yapılamayan bu yolun çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile Yol Asfaltın çalışmalarını görmek gurur verici. Böylelikle AK Parti olarak milletimize vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde nasıl Türkiye kalkınıyor ve gelişiyorsa, Başkanımızın da şehr-ül eminliği ile inşallah bütün şehri bir bütün olarak birlikte teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla hep birlikte ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)