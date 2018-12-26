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26 Aralık 2018 Çarşamba 16:06

Başkan Gürkan, Safa Vakfı’nı Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Safa Vakfı Malatya Şube yöneticileri ile istişarede bulundu. Safa Vakfı Malatya Şube Başkanı Muhammed Şirin Aslan, “Malatya halkının sizlerden çok büyük beklentileri var” diyerek, vakıf olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Başkan Gürkan, Safa Vakfı'nı Ziyaret Etti
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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Safa Vakfı Malatya Şube Başkanı Muhammed Şirin Aslan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Safa Vakfı Malatya Şube Başkanı Muhammed Şirin Aslan, vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Başkanlık sürecinde bizler arzu ettiğimiz bir hedefe ulaştığımızı ümit ediyorum. Malatya halkının sizlerden çok büyük beklentileri var.  Safa Vakfı Malatya Şube Başkanı olarak toplumdan edindiğimiz bilgilere göre, Malatya’mızın beklentilerini size ifade etmek istiyorum. Malatya bir önceki seçimde daha önceki dönemlere göre oy açısından bir düşüş yaşadı. Şu an sizleri bir fırsat olarak görüyorlar. Beklentileri gerçekleşti. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanımızın izinde Malatya’mızda rekor bir çalışma ile beraber, bu olumsuzluğu bir düzlüğe çıkarırsanız ve son seçimlerde alınan oyların üzerinde oy oluşursa, ben inanıyorum ki Malatya'nın nişanı yeniden göklere dikilecek. Sizler Malatya'mızın önderi olacaksınız inşallah. Bu ümitler ışığında bizler tabi çok büyük beklentilerimiz var. Bu beklentilerimizin de canı gönülden gerçekleşeceğini umuyoruz. Bütün kardeşlerimiz ile birlikte sizin emrinizdeyiz” dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Safa Vakfı hakikaten ilimizde ve ülkemizin değişik illerinde güzel hizmetler yapan, kendisini alemi İslam’ın davasına adamış, güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek ve bu insanların vatanına, milletine,  bayrağına faydalı olduğu gibi, kendisine ve ailesine yararlı olma noktasında gayret gösteren güzel bir vakfımızdır. Vakfımızı da ziyaret etmekten ve başkanımızdan değerli iltifatlarını da duymaktan büyük memnuniyet duyduğumu da belirtmek istiyorum. Değerli başkanımızın ifade ettiği gibi, inşallah Malatya örneği diye yeni bir örnek olma noktasında siyaset literatüründe yüksek oranda bir oy çıkmasını arzu ediyoruz. İnşallah vakıflarımız, derneklerimiz ile Malatya ortak paydası içerisinde bu çalışmalara yoğun bir şekilde gayret edeceklerini bizzat görüyorum ve duyuyorum” diye konuştu. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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