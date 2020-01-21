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21 Ocak 2020 Salı 15:26

Başkan Gürkan, “Şehit ve Gazilerimizi Minnet ve Şükranla Yâd Ediyoruz”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Mustafa Gözükara ve Yönetim Kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler.

Başkan Gürkan, 'Şehit ve Gazilerimizi Minnet ve Şükranla Yâd Ediyoruz”
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Gözükara: Şehit ve Gazilik bilincini projelerimizle oluşturacağız

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak 4. Olağan Genel Kurul Toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirten Gazi Mustafa Gözükara, “ Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdikten sonra Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte ilk ziyaretimizi her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekleştiriyoruz.

Yeni Yönetim olarak çok güzel projelerimiz bulunmakta bunların hayata geçirilmesinde sayın Başkanımızın desteklerini bekliyoruz. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için okullarımızda bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Şehit ve Gazilik bilincini projelerimizle oluşturacağız” dedi.

Gürkan: Şehitlerimiz, gazilerimiz ve aileleri bizler için önemli

4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Mustafa Gözükara ve yeni yönetimini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şehitlerimiz, Gazilerimiz ve onların aileleri bizler için önemlidir. Bu memleket için canından vazgeçenleri, gazi olanları millet olarak her zaman minnet ve şükranla yad etmekteyiz.

Büyükşehir Belediyesi olarak Şehit ve Gazi derneklerimizin yapmış olduğu sosyal içerikli çalışmalarda paydaş olma noktasında Şehit ve Gazi bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılmasında hep birlikte olacağız. Bugüne kadar her zaman Şehit ve Gazi Derneklerimizin yanında olduk bundan sonrada birlikte olacağız.

Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda, bu coğrafyada yaşamak çok kolay değil. Şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anarken, Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir yaşam temenni ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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