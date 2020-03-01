Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2020 Pazar 17:03

Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan değişim, dönüşüm çalışmaları öncesi incelemeler yaptı.

Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Geziye Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç’ta katıldı.

Cadde üzerinde 24 Ocak Depreminde zarar gören ve yıkılan yapıların bulunduğu alanda da incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, cadde esnaflarıyla görüşüp, vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden cadde üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, değişim, dönüşüm çalışmaları kapsamında Sivas Caddesinin baştan aşağı yenileneceğini söyledi.

Sivas Caddesinin, Malatya’nın trafik yükünü çeken en önemli akslardan biri olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Havaların ısınmasıyla birlikte planlanan saha çalışmalarına başlayacağız. Sivas Caddemizin yenilenmesiyle ilgili projemiz hazır, yakın zamanda başlayacağız. Kısa bir süre içerisinde de tamamlayacağız. Caddemiz üzerinde bulunan birkaç yapı depremde zarar görmesi nedeniyle yıkıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Büyük çoğunluğuda kaldırıldı. Caddemizin kanalboyu ile birleştiği noktada kavşak düzenleme çalışmaları ise sürüyor. Caddemizde yapacağımız çalışmalar ile ilgili son detayları gelip yerinde gördük. Sivas Caddemizi Malatya’ya yakışır bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde...
Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun" Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun"
Başkan Gürkan'dan şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı mesajı Başkan Gürkan'dan şehit düşen Mehmetçikler...
Başkan Özcan’dan Başsağlığı Mesajı Başkan Özcan’dan Başsağlığı Mesajı
Malatya Heyetinden 4 bakana ziyaret Malatya Heyetinden 4 bakana ziyaret
Başkan Gürkan, “Hayati İnanç, Türk Edebiyatı Açısından Önemli Bir Şahsiyettir” Başkan Gürkan, “Hayati İnanç, Türk Edebiyatı...
Başkan Gürkan, “Vatandaşlarımızın İstek ve Taleplerini Yerinde Alıyoruz” Başkan Gürkan, “Vatandaşlarımızın İstek ve...
Başkan Gürkan ve Vali Aydın Baruş Kale’de incelemelerde bulundu Başkan Gürkan ve Vali Aydın Baruş Kale’de incelemelerde...
Başkan Güder, “Battalgazi’nin Ciddi İmar Sorunları Vardı” Başkan Güder, “Battalgazi’nin Ciddi İmar Sorunları...
Rektör Karabulut, “Malatya turizmde de bir marka olacaktır” Rektör Karabulut, “Malatya turizmde de bir marka...
Başkan Dağ’dan Üç Aylar Ve Regaip Kandili Mesajı Başkan Dağ’dan Üç Aylar Ve Regaip Kandili Mesajı
Personeller İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Bilgilendirildi Personeller İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında...
Vali Baruş Beydağı, Kamıştaş ve Alhanuşağı’nda İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Beydağı, Kamıştaş ve Alhanuşağı’nda...
Öznur Çalık'tan Kandil Ve Üç Aylar Mesajı Öznur Çalık'tan Kandil Ve Üç Aylar Mesajı
Yukarı Çık
banner687

Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Muhtarla sohbet toplantısında bir araya geldi....

Haberi Oku