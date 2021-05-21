Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Mayıs 2021 Cuma 14:50

Başkan Gürkan, “Sizler Yarın Bu Meclisi Yönetecek Yöneticiler Olacaksınız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Müzeler Haftası dolayısıyla Özel 2. OSB Anadolu Teknik ve Endüstri Koleji öğrenci ve yöneticilerini Belediye Meclis Salonunda ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Başkan Gürkan, 'Sizler Yarın Bu Meclisi Yönetecek Yöneticiler Olacaksınız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710
Kolej öğrencileri adına Başkan Gürkan’a çiçek takdim eden Zeynep Dağ, Müzeler haftası dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan müzeleri gezmek istediklerini belirtti. Dağ ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.

Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Zelyurt ise Meclis Salonunda ağırlanmalarının bir tesadüf olmadığını belirterek, “Kıymetli Başkanım bizi burada ağırlamanız bir tesadüf değil. Bugün şehrin yönetildiği, önemli kararların alındığı bir yerdeyiz. Geleceğin teminatı, geleceğin yöneticileri, geleceğin iş adamlarını bu memlekette çok önemli yerlerde olması gerektiğini sizleri burada ağırlayarak gösterdi. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri gerçekten Malatya’ya kazandırdığı manevi ve görsel güzellikleri bir daha görmek bizlere nasip olacak diye düşünüyorum. Bugün burada Selahattin Gürkan ile karşılıklı oturup ve konuşmak çok kolay. Buda çok güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyorum. Bizleri ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Zelyurt ayrıca Marmara Eğitim Kurumları hakkında da bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda öğrencileri ağırlayan Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Gürkan, “Bir şehrin hafızasının korunması noktasında müzeler çok önemlidir. Bir şehirde müzeler yapılırken müzeler aynı zamanda o şehrin kültürel özelliğini, sosyal ve mimari yapısını bünyesinde barındıran imaj binalarıdır. Malatya’mızda bulunan müzelerin öğrencilerimiz tarafından gezilmesi çok önemli” dedi.

Gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi noktasında eğitimcilere büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Hocamızın da ifade ettiği gibi burada sizleri ağırlamak tesadüf değildir. Özellikle sizler geleceğin teminatı gençler olarak buradaki meclis şehirdeki bütün kararların alındığı yerel yönetim anlamında ve şehirdeki seçilmişlerin şehrin geleceği noktasında kararlar bu mecliste alınmaktadır. Dolayısıyla sizler yarın bu meclisin üyeleri olacaksınız, meclisin başkanı olacaksınız bu ülkeyi yönetecek yöneticiler olacaksınız. Bu sizin için unutulmayacak bir anı olacaktır. Bu gezileri çok iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Okulda öğretmenlerinizi çok iyi dinleyeceksiniz, derslerinizde dikkatli olacaksınız ve kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Bütün kitapları okuyun, bir ideolojinin esiri olmayın, her görüş ve düşüncede kitabı okuyun ve o kitapları egemenliğiniz altına alın. Siz kendi karakterinize göre yol haritanızı, yön pusulanızı belirlersiniz. Sadece bizim teslim olacağımız bir kitap var oda ilahi kitabımız Kuran-ı Kerim’dir. Özellikle sizlerden rica ediyorum her türlü kitabı okuyun, okuduğunuz kitaplarda kendinize ders çıkarın. Derslerinizde başarılar diliyor, ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş 1. OSB Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi Vali Baruş 1. OSB Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi
Dondan Zarar Gören Malatya’lı Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği Dondan Zarar Gören Malatya’lı Çiftçilere Sebze...
MTÜ'de Dünya Arı Günü Sebebiyle “Arı Ürünleri ve Apiterapi" Konferansı Yapıldı MTÜ'de Dünya Arı Günü Sebebiyle “Arı...
Vali Baruş, Gençlik Haftası Sergi Açılışına katıldı Vali Baruş, Gençlik Haftası Sergi Açılışına...
Cezmi Kartay Caddesinin Altyapısı Tamamen Yenilendi Cezmi Kartay Caddesinin Altyapısı Tamamen Yenilendi
Başkan Gürkan, “Gençlerimiz Cumhuriyetimizi Muasır Medeniyetlerin Üzerine Çıkaracaktır” Başkan Gürkan, “Gençlerimiz Cumhuriyetimizi Muasır...
Tarladan Sofralara uzanan Lezzetler Esenlik’te Tarladan Sofralara uzanan Lezzetler Esenlik’te
AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri 19 Mayıs Dolayısıyla Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti AK Parti Gençlik Kolları Üyeleri 19 Mayıs Dolayısıyla...
Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü Çalışmaları Başladı Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü Çalışmaları...
Akın, ''Asıl Amacımız Hayvansız Yayla ve Mera Bırakmamaktır'' Akın, ''Asıl Amacımız Hayvansız Yayla...
MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik Ve...
Sosyal Güvenlik Haftası Nedeniyle Vali Baruş’a Ziyaret Sosyal Güvenlik Haftası Nedeniyle Vali Baruş’a...
Büyükşehir Belediyesinden 19 Mayıs Etkinlikleri Büyükşehir Belediyesinden 19 Mayıs Etkinlikleri
Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs Mesajı Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs Mesajı
Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı
Yukarı Çık
banner737
banner716

Vali Baruş 1. OSB Arıtma Tesisi İnşaatını...
Vali Aydın Baruş yapımı devam eden 1. OSB Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Haberi Oku