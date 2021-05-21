Başkan Gürkan, “Sizler Yarın Bu Meclisi Yönetecek Yöneticiler Olacaksınız”

Kolej öğrencileri adına Başkan Gürkan’a çiçek takdim eden Zeynep Dağ, Müzeler haftası dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan müzeleri gezmek istediklerini belirtti. Dağ ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.

Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Zelyurt ise Meclis Salonunda ağırlanmalarının bir tesadüf olmadığını belirterek, “Kıymetli Başkanım bizi burada ağırlamanız bir tesadüf değil. Bugün şehrin yönetildiği, önemli kararların alındığı bir yerdeyiz. Geleceğin teminatı, geleceğin yöneticileri, geleceğin iş adamlarını bu memlekette çok önemli yerlerde olması gerektiğini sizleri burada ağırlayarak gösterdi. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri gerçekten Malatya’ya kazandırdığı manevi ve görsel güzellikleri bir daha görmek bizlere nasip olacak diye düşünüyorum. Bugün burada Selahattin Gürkan ile karşılıklı oturup ve konuşmak çok kolay. Buda çok güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyorum. Bizleri ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Zelyurt ayrıca Marmara Eğitim Kurumları hakkında da bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda öğrencileri ağırlayan Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Gürkan, “Bir şehrin hafızasının korunması noktasında müzeler çok önemlidir. Bir şehirde müzeler yapılırken müzeler aynı zamanda o şehrin kültürel özelliğini, sosyal ve mimari yapısını bünyesinde barındıran imaj binalarıdır. Malatya’mızda bulunan müzelerin öğrencilerimiz tarafından gezilmesi çok önemli” dedi.

Gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi noktasında eğitimcilere büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Hocamızın da ifade ettiği gibi burada sizleri ağırlamak tesadüf değildir. Özellikle sizler geleceğin teminatı gençler olarak buradaki meclis şehirdeki bütün kararların alındığı yerel yönetim anlamında ve şehirdeki seçilmişlerin şehrin geleceği noktasında kararlar bu mecliste alınmaktadır. Dolayısıyla sizler yarın bu meclisin üyeleri olacaksınız, meclisin başkanı olacaksınız bu ülkeyi yönetecek yöneticiler olacaksınız. Bu sizin için unutulmayacak bir anı olacaktır. Bu gezileri çok iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Okulda öğretmenlerinizi çok iyi dinleyeceksiniz, derslerinizde dikkatli olacaksınız ve kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Bütün kitapları okuyun, bir ideolojinin esiri olmayın, her görüş ve düşüncede kitabı okuyun ve o kitapları egemenliğiniz altına alın. Siz kendi karakterinize göre yol haritanızı, yön pusulanızı belirlersiniz. Sadece bizim teslim olacağımız bir kitap var oda ilahi kitabımız Kuran-ı Kerim’dir. Özellikle sizlerden rica ediyorum her türlü kitabı okuyun, okuduğunuz kitaplarda kendinize ders çıkarın. Derslerinizde başarılar diliyor, ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)