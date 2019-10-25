Başkan Gürkan Şoför Esnafı İle Bir Araya Geldi

Meclis Salonunda gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ilgili daire başkanları ile çok sayıda servisçi şoför esnafı katıldı.

Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a servis şoförleri esnafının sorunlarını dinlediği için teşekkür etti. İnce, “Vatanımıza yönelen dış tehditlere karşı sınırlarımızda oluşturulmak istenen sözde terör devletine karşı devletimizin yapmış olduğu Barış Pınarı Harekâtını destekliyor, hepimiz askerimizin, polisimizin ve devletimizin yanındayız.” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, de yaptığı konuşmada, ihtiyaç olması halinde S Plakanın verileceğini belirterek, “S Plakaya ihtiyaç var ise veya yok ise bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılarak ihtiyaç var veya yok denir. Doğrusu ne ise gerçeği ne ise Malatya için biz onu yapacağız” dedi.

Gürkan: Ekmeğinin peşinde olan insanlarsınız

Şoför esnafı ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizler demokrasinin olduğu, hukuk kurallarının egemen olduğu bir ülkede hukukun içinde kalmak kaydı ile ve toplumun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak kaydıyla alacağımız kararları ona göre alırız. Kaldı ki bizim yönetimimiz anlayışı içerisinde ben duygusu içerisinde değil, biz duygusu içerisinde hareket ederiz. Biz Yerel Yönetim Programlarında katılımcı belediyecilik anlayışı diye bir programımız var. Katılımcı Belediyecilik ne demek, herhangi bir yerde sorun varsa oradaki parametrelerin bütünü alınıp ona göre bir yol haritası ve yön pusulası belirlenmesi demektir. Biz Malatya’yı seviyoruz, Malatya’yı mazisine layık, istikbale hazırlama noktasında herkesin paydaş olduğuna inanıyoruz.

Sizler ekmeğinin peşinde, bunun gayretinde olan insanlarsınız. Belediye olarak haksız rekabet ortaya koymayız. Birini inciterek birilerini yüceltmeyiz. Dengeler neyse ona göre hareket ederiz. Buradaki toplantıyı biz sevgi toplantısı, birlik ve beraberlik toplantısı olarak ifade ediyoruz. Biz şoförlerimizi Malatya’nın güvenlik sigortası olarak görüyoruz. Esnafımızı Malatya’nın güvenlik sigortası olarak görüyoruz. Bizler Malatya’nın hem şoför esnafından hem de ticaretle uğraşan esnafından memnunuz. Şu ana kadar biz toplumu rahatsız edici harekete bulunan kimseyi görmedik. Biz Malatya’nın huzur ve güveni için çalışıyoruz. bizim amacımız sosyal entegrasyon projesini hayata geçirmek. En büyük projemiz Sosyal entegrasyon projesidir. Bu ne demek toplumdaki bütün kaynakların homojen bir hale gelmesi ve birbiriyle kucaklaşması demektir. Malatya’yı çağdaş modern anlamda herkesin huzur içerisinde, caddede ve sokakta yürürken birlik nefesini alıp verilebilecek bir birliktelik olarak tasavvur ediyoruz” dedi.

Gürkan: S Plaka ile ilgili bir çalışmamız yok

Başkan Gürkan, “S Plaka ile ilgili olarak bizlere gelen bir teklif bulunmamakta. Olursa da bizlerde değerlendireceğiz. Şevket Başkanın ifade ettiği gibi ihtiyaç var mıdır yok mudur varsa gerekçesi nedir. Bu çalışmaları yaparken de esnaf arkadaşlarımızla istişare yaparız. Biz yaptık olduk mantığı içerisinde, birilerine rant sağlama mantığı içerisinde yapmayız bunu da ifade edeyim” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen programın ardından, katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile Suriye’de terörle mücadele eden kahraman Mehmetçiğe asker selamı desteklerini gösterdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)