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28 Haziran 2019 Cuma 16:21

Başkan Gürkan, Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisini kabul etti

Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Gürkan, Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisini kabul etti
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Başkan Gürkan: Malatya ve Türkiye’yi seven bir temsilcimizdir

Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai – hisiang Cheng ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve beraberindeki heyeti kabul etmekten ve ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Vekilimiz, İçişleri Komisyonu Başkanımız ile daha önce Tarihi Kentler Birliği’nde birlikte çalışma imkânımız oldu. Ayrıca, birlikte yurtdışı gezilerine katıldık. Bilgi birikim ve deneyimlerinden her zaman yararlandık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün de bizleri ziyaret için Malatya’ya geldiler. Bu nezaketlerinden dolayı kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Yaser Tai-hisiang Cheng, Tayvan Ankara Misyon Temsilcisi olup, Malatya ve Türkiye’yi seven bir temsilcimizdir. Özellikle kayısı ve kirazın bol olduğu mevsimde Malatya’yı ziyaret etme isteği diğer taraftan da Malatya ile Tayvan arasında bir kardeş şehir ilişkisi açısından köprü kurma gayreti ve çabası içerisindedir. Temsilcimiz böyle bir görevi ifa etmek maksadıyla Malatya’mızı şereflendirmişler, bizleri onurlandırmışlardır. Kendilerine bu vesileyle hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Yaser Tai-hisiang Cheng: Malatya’da olmaktan çok mutluyum

Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng; “Bugün burada bulunmaktan çok memnun oldum. Malatya’da çok samimi, gönül dostlarım var. Bu dostlarım Malatya’nın dünyaya tanıtımı noktasında gayret gösteriyor. Aslında misyonumuz, ofisimiz tarafından 2-3 sene önce Malatya’da bir organizasyona katıldık. Tanıtım açısından, tarım teknolojileri noktasında çalışmalarımız var. Makinelerimiz var. Tayvan – Türkiye ve Malatya ile birçok işbirliği yapabiliriz.” dedi.

Bugün bir başlangıçtı

Tarım teknoloji ve tekstil alanında sektöründe ve makine konusunda karşılıklı ciddi bir ilişki yürüteceklerini söyleyen Yaser Tai-hisiang Cheng, “Bugün bir başlangıçtı. Biz de ümit ederiz ki ileride iki şehir arasında “Kardeş Şehir” olmak için biz de gayret göstereceğiz. Başkanımıza ve Milletvekilimize çok teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.” diye ifade etti.

Milletvekili Güvenç: Malatya’ya çok şey katacağına ve marka değerini artıracağına inancımız tamdır.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç; “Çok önemli bir mahalli seçimi geçtik. Malatya halkının büyük bir teveccühüyle başkan seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımıza hayırlı olsun demek, Malatyalı dostlarımızla görüşmek için Malatya’dayız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yeni dönemde de hayırlı ve güzel hizmetler diliyoruz. Bir marka isimdir Büyükşehir Belediye Başkanımız. 15 yıl büyük gayretle Battalgazi Belediyesinde hizmet ettikten sonra şimdide büyükşehirdedir. Malatya’ya çok şey katacağına ve marka değerini artıracağına inancımız tamdır. Bu ziyarette yanımızda çok önemli bir dostumuz var. Tayvan’ın Türkiye Temsilcisi dostumuz, kardeşimiz bizden biri olan Yaser Tai – hisiang Cheng yanımızda, Malatya’mız ile ilgileniyor. Ayrıca ithalat, ihracat ticaretin geliştirilmesi adına önce valimizle konuştuk. Şimdi de Başkanımızla ve ekibiyle istişare edeceğiz. Verimli güzel bir ziyaret oldu. Bu vesileyle Başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tüm Malatyalı hemşerilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından, Tayvan Ekonomik Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai-hisiang Cheng ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’e kristal kayısı ve yeni taze kayısı hediye edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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