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25 Temmuz 2019 Perşembe 13:04

Başkan Gürkan, TOKİ yolunda incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği TOKİ yolunda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gürkan, TOKİ yolunda incelemelerde bulundu
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İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz katıldı.

Başkan Gürkan’a teşekkür

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mahallelerini ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sayın Belediye Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur. Mahallemizle ilgili ne zaman bir sorun ve sıkıntı olsa bizzat yerinde inceleyerek ve görerek sorunları ekibiyle birlikte giderme gayretinde olmuştur. Sayın Başkanımızdan razıyız iyi ki seçmişiz. Rabbim daha güzel yerlerde görmeyi nasip etsin. Sayın Başkanım ayrıca ekibinize de çok teşekkür ediyorum, çok güzel ve hızlı bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

Gürkan: Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde seyahat edecekler

TOKİ yolundaki çalışmaların biran önce tamamlanması için yoğun bir çalışma sergilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “TOKİ yolu Malatya için, özellikle de bu bölgemiz için biran önce tamamlanması gereken elzem bir yolumuzdu. Bu yolumuz ile ilgili vatandaşlarımızın da şikayetleri bulunmaktaydı. Yaklaşık 4.5 km. uzunluğundaki hatta çok yoğun çalışarak yolu tamamladık.

Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için bu yolun biran önce rehabilite edilerek yeniden yapılması noktasında arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Çalışmaların biran evvel bitirilmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için arkadaşlarımız gece-gündüz demeden 7/24 çalışarak 4.5 km’lik kısımda çalışmalarını tamamladılar. Şu anda kaldırımların rehabilite çalışmaları yapılmakta. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayarak TOKİ yolumuzu sağlıklı, yaşanabilir ve engelleri olmayan bir cadde hüviyetine kavuşturacağız” dedi.

Çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum

Başkan Gürkan; “TOKİ yolundaki çalışmaları büyük bir hızla gerçekleştiren Daire Başkanımız Mehmet Mert ve ekibine bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden 7/24 çalışmalarını sürdürüyorlar. Bundan sonraki çalışmalarında da aynı performansı ve hızı bekliyor, çalışmalarından ve özverilerinden dolayı kendilerini kutluyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan Otobüs yolcularıyla sohbet etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan TOKİ yolundaki çalışmaları incelerken, TOKİ hattında çalışan otobüslere binerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’a teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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