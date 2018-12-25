Başkan Gürkan, “Toplumun Her Kesimini Kucaklayacağız”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi’nde Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İl Başkanı Selim Koca, dernek yönetimi ve gençlerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Selim Koca, Başkan Gürkan’ın Battalgazi ilçesinde önemli hizmetlere imza attığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi’nde de daha güzel yeniliklere imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen ise, “Bugün bizi buraya ziyarete gelen Anadolu'nun yiğit evladı ve Malatya'nın milli ve yerli bir evladı olan Selahattin Gürkan başkanıma hoş geldiniz diyorum. Anadolu Selçuklu Ocakları, milliyetçi, muhafazakar ve ülkücü bir teşkilattır. Anadolu Selçuklu Ocakları olarak ayrışmanın ve kutuplaşmanın olmadığı, müminlerin ancak kardeş olduğu, bu bağlamda sosyal faaliyetler yapan bir sivil cemiyetiz. Malatya'da bulunan diğer sivil cemiyetlerin ve STK’ların siyasete müdahil olmamaları, derneklerin, cemiyetlerin, sosyal faaliyetler ile gerek Malatya'mıza, gerek bölgemize ve gerekse ülkemize gerekli katkıları sağlaması gereklidir. Bu anlamda öncelikle sizlerin de huzurlarınızda net bir şekilde ifade etmek gerekirse, biz Anadolu Selçuklu Ocağı olarak 400 tane gencimiz ile sayın başkanımıza 1 Nisan sabahında seçim zaferi konuşması yapana kadar, gerekli katkıyı sağlayacağız, gerekli desteği vereceğiz, çalışacağız. Selahattin Başkanımızın aday gösterilmesinde genel bir memnuniyet var. Artık bundan sonraki çalışmalarından da Malatya’mızı, Türkiye'nin kalender illerinden birini yapacağından zerre kadar şüphemiz yoktur. İnşallah elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Genel bir memnuniyetin olması da Selahattin başkanın geçmiş yıllarda yapmış olduğu hayırlı çalışmalar, bir hizmet sevdası ile Malatya'ya hizmet etmesi neticesinde genel bir memnuniyet ortaya çıktı. Ben Selahattin başkanımıza çalışacağımızı ve katkı vereceğimizi, elimizden gelen ne ise üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza sizlerin huzurunuzda söz veriyorum” diye konuştu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, “Biz Malatya'yı tarif ederken Anadolu'yu Anayurt yapan yer diye tarif ediyoruz. Anadolu Selçukluları da bu Anadolu’nun çorap bozkırlarından yetişmiş, bağrı yanık gençlerimizdir. İnşallah bu gençlerimiz ile birlikte bu çıktığımız kutlu yolda el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde, toplumun her kesimini ve her kesitini kucaklayarak, istismar, fanatizm taassup siyasetin ötesinde, gönülün esas alındığı ve her kesin kucaklandığı, hiç kimsenin ötekeleştirilmediği, Malatya'da yaşayan herkesin o fotoğrafın içinde kendisini hissettiği, şehrin sakini değil, şehrin sahibi olgusunun temel esasının alındığı bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde Öğretmenler Günü’nde bizim ismimizi açıkladığında bize şöyle bir ifade kullanmıştı. ‘Bundan böyle belediye başkanlarımız sadece belli kümeleri, kesitleri değil, bütün toplumun yüzde yüzünü kucaklayacak tutum davranış sergilemelerini istiyorum’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize adaylık görevini tevdi ettikten sonra bizde onun güvenine layık olmaya çalışacağız. Ve ondan sonra Malatya'mızda hakikaten büyük coşku ile karşılandık. 31 Mart'ta Malatya'da bu tesanüt duygusunun, bu birlik ve beraberlik duygusunun, bizi bağırlarına basma olgusunu yakinen gördüm, müşahede ettim. Bu konuda da bizim sorumluluğumuz ve yükümlüğümüz bir kaç kat daha arttı. Bu sorumluluğumuzun ve yükümlülüğümüzün bilincindeyiz. Çıktığımız kutlu davamızda gazamız mübarek olsun, durmak yok yola devam diyoruz, Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama konusunda hep birlikte ele ele vererek, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin dediği gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Malatya olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)