Başkan Gürkan, “Türk Milleti Çok Vefalı Ve Yardımsever”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iş adamı hemşerimiz Ahmet Çalık, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ayrı ayrı, geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iş adamı hemşerimiz Ahmet Çalık, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ayrı ayrı, geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaretlerin bazılarına Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da eşlik etti.

Devlet Millet acılara ortak oldu

Yaşanan deprem felaketi sonrası tüm Türkiye’nin dünyaya örnek gösterilecek bir şekilde birlik, beraberlik ve dayanışma sergilediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mız ve komşu kentimiz Elazığ’da yaşanan deprem felaketi bizleri çok üzdü. Tüm Türkiye’de bizimle beraber üzülüp yas tuttu. Bu kötü günümüzde sizin gibi Memleket Sevdalısı insanları yanımızda görmek acılarımızı dindiriyor. Ziyaretiniz bu anlamda bizim için çok önemli. Türk Milleti çok vefalı ve yardımsever. Hiçbir kardeşinin dışarıda, soğukta kalmasına izin vermediler. Depremzedelerimizin yanında oldular. Devletimizde felaketin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede varlığını hissettirdi. Gerek arama kurtarma, gerekse insani yardım noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Devlet Milletiyle el ele verip bölgenin acılarına ortak oldu” dedi.

Her türlü yardım ve katkıya hazırız

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç iş adamı Ahmet Çalık, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, her türlü yardım ve katkıya hazır olduklarını söylediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)