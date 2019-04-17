Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:05

Başkan Gürkan, ‘‘Türk Siyasetine Damga Vuran Özal Ve Fendoğlu’nu Rahmetle Anıyoruz’’

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8. Cumhurbaşkanı hemşerimiz Turgut Özal ile Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekili Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Gürkan, ‘‘Türk Siyasetine Damga Vuran Özal Ve Fendoğlu'nu Rahmetle Anıyoruz''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın 26. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda;

“Merhum Özal, Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra karanlık ve buhranlı yılların ardından ülkemizdedemokrasinin tekrar canlanması noktasında büyük katkı sağlamış ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur.

Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde de çok önemli bir rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, milletimiz tarafından her zaman saygıyla yad edilecektir.

Merhum Turgut Özal’ı vefatının 26. yıldönümünde saygı rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Hamit Fendoğlu Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun şahadetinin 41. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda da;

“Gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damga vurmuştur. Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen Malatya eski milletvekili ve Malatya Belediyesi eski Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özal vefatının 26. yıl dönümünde anılacak Özal vefatının 26. yıl dönümünde anılacak
Malatya 13. Tarım Fuarında “En İyi Buzağı” Yarışması Düzenlendi Malatya 13. Tarım Fuarında “En İyi Buzağı”...
''Turizm En Hızlı Gelişen Sektörlerden Biridir'' ''Turizm En Hızlı Gelişen Sektörlerden...
Rektör Karabulut, “Üniversitemizin ve Malatya’nın tanıtımını her alanda yapacağız” Rektör Karabulut, “Üniversitemizin ve Malatya’nın...
Yetimler Kervanına Ziyaret Yetimler Kervanına Ziyaret
Yeşilyurt Muhtarlar Derneğinden Vali Baruş’a Ziyaret Yeşilyurt Muhtarlar Derneğinden Vali Baruş’a...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Özal vefatının 26. yıl dönümünde anılacak
8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal vefatının 26. yıl dönümünde Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal...

Haberi Oku