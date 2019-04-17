Başkan Gürkan, ‘‘Türk Siyasetine Damga Vuran Özal Ve Fendoğlu’nu Rahmetle Anıyoruz’’

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8. Cumhurbaşkanı hemşerimiz Turgut Özal ile Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekili Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın 26. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda;

“Merhum Özal, Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra karanlık ve buhranlı yılların ardından ülkemizdedemokrasinin tekrar canlanması noktasında büyük katkı sağlamış ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur.

Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde de çok önemli bir rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, milletimiz tarafından her zaman saygıyla yad edilecektir.

Merhum Turgut Özal’ı vefatının 26. yıldönümünde saygı rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Hamit Fendoğlu Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun şahadetinin 41. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda da;

“Gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damga vurmuştur. Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen Malatya eski milletvekili ve Malatya Belediyesi eski Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)