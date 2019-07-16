Başkan Gürkan, ‘‘Türkiye Bölünemez Parçalanamaz Yok Edilemez’’

Kortej yürüyüşüyle başlayan şölen, 15 Temmuz Millet Meydanında organize edilen gösterilerle gece geç saatlere kadar sürdü.

Demokrasi Şölenine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, , AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, STK Temsilcileri, kurum yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar’ın Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başlayan gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Atatürk Havalimanında Türk Halkına yaptığı konuşma meydanda canlı yayınlandı. Mehteran gösterileriyle devam eden gece de daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Bin yıllık hesap birkaç saatte boşa çıktı

İlk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder bir konuşma yaptı. 15 Temmuz’u yaşatanları lanetlediğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bundan 3 yıl önce bugün Türk Milleti hainlere unutulmaz bir ders verdi. Malatyalılar o gece iş makineleri, otobüslerle hainleri engelliyorlardı. 30 gün boyunca meydanları boş bırakmadılar. Haçlının bin yıllık hesabını birkaç saatte boşa çıkardılar” dedi.

Türk Milleti dimdik ayakta

Bu güzel topraklarda doğmanın gururunu yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yılan olup geliyorlar başlarını eziyoruz. Çiyan olup geliyorlar, kafalarını koparıyoruz. Çakal olup geliyorlar, boğuyoruz. Türk Milleti dimdik ayakta verdiği tek mesaj var. Ne planlarsanız planlayın sizi yok ederiz” dedi.

Türk’ün gücünü tüm Dünya’ya gösterdi

Türk tarihinin efsanelerle dolu olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Her millet kendi tarihini efsaneleştirir. Ama doğru ama yanlış. Türk Milletinin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Türk tarihinin her sayfası, kahramanlık hikâyeleri ve efsaneleri ile dolu. 15 Temmuzda da kahraman Türk Milleti fıtratına yakışan bir şekilde Türk’ün gücünü tüm Dünya’ya göstermiştir” şeklinde konuştu.

Malatya da ayrı bir destan yazıldı

15 Temmuz’un dünya’da yankılarını anlatan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Tüm Dünya şu gerçeği öğrendi o gece Türkiye bölünemez, parçalanamaz, yok edilemez. Memleketin her metrekaresinde ayrı bir mücadele verildi. Malatya da ayrı bir destan yazıldı. Millet olmanın vatanına bayrağına sahip çıkmanın ne olduğunu yedi düvel o gün Türk Milletinden öğrendi” dedi.

Hesapları Türk Milleti kanıyla, canıyla bozdu

15 Temmuz’u planlayanlara Türk Milletinin güçlü bir tokat attığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türk tarihinde bu ihanetler hep oldu. Ama Milletimiz bu planları hep bozdu. 1919’da Atatürk Samsun’a çıktığında “Geldikleri gibi gidecekler” dedi. Sakarya’da “Bu vatan toprağı kanla sulanmadıkça hürriyet yoktur” sözleri mücadelenin nedenli zor olduğunu gösteriyordu. Ama Türk Milleti için imkânsız diye bir şey yoktur. Milletimizin içine nifak sokup 40 parçaya bölünmüş bir Türkiye hesabı yapıyorlardı. O hesapları Türk Milleti kanıyla, canıyla bozdu. Çanakkale de, Sakarya da ne olduysa 15 Temmuzda da o oldu. Seçkin insanların yaşadığı şehir olan güzel Malatya’mızda da ayrı bir destan yazıldı. Okçular tepesi hiç boş kalmadı, bundan sonra da asla boş kalmayacak” şeklinde konuştu.

Türk Milleti esaret altına giremez

15 Temmuz’da Türk Milletinin kendi kaderini yazdığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Tüm Dünya öğrendi ki Türk Milleti esaret altına giremez. Ancak ve ancak ay yıldız bayrağın altında yaşar. Hainlere hadlerini bildirdiği gibi düşmana da korku verdi. 15 Temmuz da Malatyalılarda burada ayrı bir destan yazdılar. Caddeleri, sokakları, meydanları hainlere teslim etmediler” dedi.

Devletin temel kurumlarını halkın gözü önünde örseletmek istediler

15 Temmuz da Türkiye’yi savaşla, bölücü terör maşasıyla boyun eğdiremeyeceğini anlayan şer güçlerin bu sefer Milleti içeriden vurmayı planladığını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, “Devletimizi yönetenlere karşı güvensizlik oluşturmak, halkımızı birbiriyle düşman hale getirmek için bin bir türlü desiseye başvuran bu karanlık güçler, yıllardır himayelerine aldıkları işbirlikçileri vasıtasıyla girişimlere başladılar. FETÖ denen terör örgütünü kullanarak; seçimle gelmiş iktidarı ve devletimizin temel kurumlarını halkımızın gözünde örseleyerek, devletin kurumlarına olan güvenini yok ederek bu amaçlarına ulaşmak istediler. Devletimizin, polisimizin, jandarmamızın, askerimizin ve top yekûn milletimizin verdiği kahramanca mücadele, bu şer amaçlara ulaşılmasına defalarca mani olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.

90 bin cami de selalar okundu

Yapılan konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop adına Gazi Polis Memuru Ömer Faruk Koşar’a 15 Temmuz kahramanlık destanına anlatan hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Musuki Cemiyetinin bir birinden güzel kahramanlık türküleri ve şiirlerin seslendirdiği gecede Türkiye genelinde saat 00.13’te 90 bin cami de selalar okundu. Malatya’daki camilerdeki selayı Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar okudu.

Gece 15 Temmuz belgeselinin meydanda izletilmesiyle son buldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)