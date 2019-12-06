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06 Aralık 2019 Cuma 11:32

Başkan Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanlığını ziyaret etti. Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu.

Başkan Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti
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Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren; “Hepiniz hoş geldiniz. Başkanımızın ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugüne nasip oldu görüşmek, muhtarlar ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmaları, muhtarlarımızın istek ve talepleriyle ilgili konuları inşallah yerine getirirsiniz.” şeklinde konuştu.

Gürkan: Demokrasi bir nehirse, o nehri besleyen kollar muhtarlardır

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanlığında bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Değerli Başkanımıza ve siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Muhtarlar kendi isimleri ile seçilmişlerden en önce gelen isimlerden bir tanesidir. Muhtarlarımızı her zaman önemsiyoruz. Demokrasi bir nehirse, o nehri besleyen kollar muhtarlardır” dedi.

Başkan Gürkan, “Muhtarların, hem mahalledeki önemi hem şehirdeki önemi ve dinamizmi açısından, hem de Belediye olarak sahada hizmet verirken ilgili mahallelerde gözümüz, kulağımız, nefesimiz ve duyu organlarımız olarak muhtarlarımızı görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın 718 mahallesi olduğunu dile getiren Başkan Gürkan, “718 mahallede muhtarlarımız, mahallelerindeki sorunlar ile ilgili, vatandaşların istek ve taleplerini de bize iletiyorlar. Yani bizim sahadaki duyu organlarımız, alandaki gözümüz, kulağımız olmaktadırlar.” şeklinde konuştu.

Muhtarlarımızın, talep ve istekleri bizim yol haritamız olacaktır

Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak, geçtiğimiz dönemler içerisinde muhtarlarımız ile paydaş olarak nasıl çalıştıysak, yine aynı şekilde paydaş olarak çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile muhtarlarımız birbirini tamamlayan iki unsurdur. Muhtarlarımızın, görüşleri mahalledeki talep ve istekleri bizim aynı zamanda yol haritamız olacaktır.

Bütün ilçe kaymakamlarının, ilçe belediye başkanlarının, daire müdürlerinin ve bizim daire başkanlarının katıldığı toplantılar gerçekleştirdik. Malatya’da muhtarlarımızın hemen hepsiyle bir araya geldik.

Diğer taraftan da böyle grup şeklinde muhtarlarımız ile derneklerimizle bir araya geliyoruz. Birlikte, fikir alış verişi yaparak, paydaş olarak, aynı gemide seyahat eden insanlar olarak gayret edeceğiz.Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bu toplantılarımızın asıl amacı muhtarlarımız ile mahalle ve Malatya hakkında fikir alış verişi yapmaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından, muhtarlar kendi mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini Başkan Gürkan’a ilettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın muhtarları ziyaretine, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı da eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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