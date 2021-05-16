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16 Mayıs 2021 Pazar 17:07

Başkan Gürkan, Vali Baruş ile birlikte Esnafları ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme kapsamında Pazartesi günü işyerlerini açmak için hazırlık yapan esnafları ziyaret ederek geçmiş bayramlarını kutlayıp çalışmalarında başarılar dilediler.

Başkan Gürkan, Vali Baruş ile birlikte Esnafları ziyaret etti
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan esnaf ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Malatya olarak Ramazan Bayramını huzur içerisinde ancak buruk bir şekilde kutladıklarını belirtti. Başkan Gürkan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yılda hem dini hem de milli bayramlarımızı pandemi salgını ve alınan kısıtlamaların gölgesinde kutladık. Allah’tan dileğimiz ve temennimiz odur ki bu hastalıkların ve kısıtlamaların biran önce son bulmasıdır. Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da esnaflarımız kısıtlamalardan olumsuz yönde etkilendiler. Hükümetimizin yardımlarının yanında Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde esnaflarımızın yanında olmaya gayret gösterdik.

Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde 5 bin aileye iftar, 1000 aileye de sahurda evlerine sıcak yemek ikramında bulunduk. Ayrıca yine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından binlerce aileye yardımlar yapılırken, Vahap Küçük Hayır Çarşımızda da yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda, giyim ve ev eşyasına kadar bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ve Vali Baruş ziyaretleri sırasında esnaflardan gelen çay ikramını da geri çevirmeyerek çay içip sohbet ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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