Başkan Gürkan, “Vatandaşlarımızın İstek ve Taleplerini Yerinde Alıyoruz”

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler.

Oruç: İHH olarak kriz esnasında hep buradaydık

İHH İnsanı Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, “İHH İnsanı Yardım Vakfı olarak Sayın Başkanımızı ziyarete geldik. İHH İnsani Yardım Vakfında çalışan bir Malatyalı olarak, deprem sonrası yurt dışındaydım, döner dönmez geçmiş olsun ziyaretine geldik. Deprem sonrası neler yaptık, neler yapabiliriz? İHH olarak kriz esnasında hep buradaydık. Yine burada olmaya devam edeceğiz. Başkanımızla yurt dışındaki problemleri özellikle Suriye’de yaşananları konuştuk. Hepsinde ortak duamız barışla sonuçlanan, buradaki krizinde bütün mağdurların ihtiyaçların karşılandığı, her şeyin yenilendiği bir ortam olur dualarıyla yeniliyoruz” dedi.

Gürkan: Sayın Valimizle birlikte Kale ilçemizde incelemelerde bulunduk

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç’u ve İHH yetkililerini burada ağırlamaktan, büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “İHH İnsanı Yardım Vakfı’nın Malatya Şubesiyle, paydaş ve ortak projelerimiz var. Deprem sonrası geçmiş olsun ziyareti ve İHH İnsanı Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili olarak, deprem sonrası geçmiş olsun ziyaretleri ve Malatya’da neler yapabilirleriz diye şehrimizi ve bizleri ziyaret ettikleri için teşekkür ediyoruz.

Geçtiğimiz gece saat 02.03 Merkez üssü Kale olan 4.9 şiddetinde olan bir deprem yaşadık. Bu depremde şiddetli oldu. İnsanlarımızda tedirginlik yarattı. Sayın Valimizle, Kale ilçemizin Bent, Çanaklı ve oradaki diğer mahalleleri inceleyerek, deprem sonrası hasar ve sonuçları yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini ziyaret ederek yerinde dinledik ve incedik.

Bent mahallemizde 26 tane konteyner merkezi kuruluyor. Bulutlu mahallemizde aynı şekilde ve diğer yerdeki talepleri de hem Valiliğimiz hem de bizler değerlendiriyoruz” dedi.

Gürkan: Bu işbirliğini daha güzel şeylerde daha ileriye taşıyacağız

Deprem esnasında İHH Malatya Şubesi ve İHH İnsanı Yardım Genel Merkezin yardım noktasında büyük gayretleri ve çabaları olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’mızda da bu noktada büyük bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğini daha güzel şeylerde daha ileriye taşıyacağız.

Suriye’de de ülkemiz adı konulmamış büyük bir sıkıntı ve mücadele içerisinde, bu mücadelenin barış ile neticelenmesini arzu ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin evlerinden, yurtlarından edilmemesi noktasında hem orada bir huzur şehri İdlib’te olması noktasında devletimiz, ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız yoğun gayret içerisindeler. Diplomatik temas içesinde, bunların bir sulha temel oluşturabilecek bir neticeyle sonuçlanmasını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)