Başkan Gürkan, “Yaşlılarımıza Her Zaman Minnet Ve Şükran Duyuyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vefa Konağını ziyaret ederek, yaşlı vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Gürkan’a yapmış olduğu ziyarette, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz yaşlılarımıza önem veriyoruz. Yaşlısına önem vermeyen bir toplumun gelecekte faydalı olması mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan: Yapacağınız öneriler bizlere yol haritası olacaktır

Vefa Konağında güzel imkânların olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz bu imkânları sizlere sunmuş, burada çalışan arkadaşlarımız sizlerin problemlerinizi çözme noktasında değerli büyüklerimize yol göstereceklerdir. Rehber olacaklardır. Hiçbir büyüğümüz bu noktada tereddüt içerisinde olmasın. Sizlerin duygu ve düşünceleri bizler için önemlidir. Yapacağınız öneriler bizlere yol haritası olacaktır. Önemli olan huzurlu bir ortamın olmasıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesidir” dedi.

Yaşlılarımıza her zaman minnet ve şükran duyduklarını söyleyen Gürkan, “Sizlerin duaları bizlerin yolunu aydınlatma, ufkumuzu ve yolumuzu açma noktasında önemlidir. Siz değerli büyüklerimizin dualarını önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından yaşlılar istek, talep ve önerilerini sundular.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik Vefa Konağında, belirli zamanlarda seminerler düzenleniyor.

Yaşlılar evlerinde ziyaret ediliyor. Kişisel bakımları ve evlerinin bakımları yapılıyor. Malatya ve şehir dışı kültürel geziler düzenleniyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)