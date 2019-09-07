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07 Eylül 2019 Cumartesi 14:18

Başkan Gürkan Yazıhan ilçesinde ziyaretlerde bulunup muhtarlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Geziye Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, meclis üyeleri, bazı daire başkanları, şube müdürleri, Yazıhan’a bağlı mahalle muhtarları da eşlik etti.

Başkan Gürkan Yazıhan ilçesinde ziyaretlerde bulunup muhtarlarla bir araya geldi
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Yazıhan Belediye Hizmet Binasında Yazıhan Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, başta Belediye Başkanı Nevzat Öztürk olmak üzere meclis üyeleri ve muhtarlardan sorunlarla ilgili bilgiler aldı.

Öztürk: Başkan Gürkan çok tecrübeli bir isim

Toplantıdan önce kısa bir konuşma yapan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Başkan Selahattin Gürkan’ın çok tecrübeli bir isim olduğunu söyledi. Yazıhan’ın AK Partiye büyük destek verdiğini de ifade eden Öztürk, “Bütün Yazıhanlı kardeşlerime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yerelde ve genelde Yazıhan’ımıza büyük katkılar geldi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu uyum devam edecek. Bundan sonra ki süreçte de Büyükşehir Belediyemizin güzel hizmetleri olacaktır. Edindiğiniz tecrübeyle bunu yapacağınıza inanıyoruz. Altyapı ve yol çalışmaları bizim olmazsa olmazlarımız. Bu anlamda da güzel hizmetleri gördük, görmeye de devam ediyoruz.” dedi. 

Gürkan: Saha çalışmaları ile ilgili plan ve projelendirme süreci devam ediyor

İlçelerin sorunlarını çözmek için kaymakamlık, ilçe belediyeleri ve muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, saha çalışmalarının plan ve projelendirme süreçlerinin devam ettiğini ve Malatya’nın her noktasında hummalı bir çalışma içerisine gireceklerini söyledi.

Asfaltsız yol bırakmayacaklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Doğru planlama yaparak daha hızlı ilerlemeyi hedefliyoruz. İlk amacımız altyapı diye tabir ettiğimiz, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj kanallarının bir an önce rehabilitasyonunu sağlamaktır. Altyapı, yol 21. Yüzyılın hizmetleri değil. Bir an önce bunları bitirerek, sosyal, kültürel, kişi başına düşen yeşil alan ve sportif anlamda çok yol kat etmeliyiz. Durmak yok yola devam anlayışıyla Malatya’mızın her ilçesinin, her köşesinin, her mahallesinin çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline gelebilmesi için çalışacağız” dedi.

Yapılan toplantıda Yazıhanlı meclis üyeleri ve muhtarlar, mahallelerindeki sorunlar ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bilgiler verdiler. Sorunların çözümü için talimatlar veren Başkan Gürkan, Yazıhan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde de bulundu. AK Parti Yazıhan İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Başkan Gürkan burada partililerle görüştü.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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