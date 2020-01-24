Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

Başkan Gürkan’a gerçekleştirmiş olduğu ziyarette, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Büyükşehir Belediyesi fiziki yatırımlarının yapında gerçekleştirmiş olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerle de Malatya’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz fuarlar ile Malatya’nın Fuarlar Kenti olması noktasında ilerlerken bir yandan da bu fuarların düzenleneceği kalıcı mekânların oluşturulması için çalışmalar yürütmekteyiz.

Bu anlamda biz Malatya’ya ve medeniyetine yakışır bir fuar alanı oluşturmamız gerekiyordu. Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ortak proje ve paydaş olarak, Malatya’ya yakışır şekilde bir fuar alanının temeli geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’in katılımı ile gerçekleştirmiştik” dedi.

Başkan Gürkan: Malatya’ya yakışır bir fuar alanı için çalışmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor

Bugün de yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için fuar alanına geldiklerini söyleyen Gürkan, “Buradaki arkadaşlarımız kar – kış demeden, yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmaların en kısa zamanda bitirilerek Malatya’nın kendisine yakışır bir fuar alanı için çalışmalar gerçekleşiyor.

Yeni Kongre ve Fuar Merkezi hakkında bilgi veren Gürkan, “550 kişilik bir kongre salonu olacak, ayrıca 4 tane görüşme ve eğitim salonları bulunacak. Sosyal donatı alanları olacak. Fuara gelen insanların hem görüşme, eğitim ve kültür ile ilgili hem de toplantı hem de sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili geniş fiziki yapılı bir fuar alanı oluşturuyoruz.

Bu fuar alanı faaliyete geçtiğinde yapmış olduğumuz Malatya’da uluslararası yapmış olduğumuz tarım, kitap, kayısı festivali ve film festivalleri ve diğer fuarlarımızı burada organize edeceğiz. Daha modern ve güzel mekânda faaliyetler icra edilecek. Fuar alanında Malatyalı hemşerilerimize ve gelecek vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Burada çalışan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)