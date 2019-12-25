Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat Alanında İncelemede Bulundu

olan 300 yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme gezisi sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Meclis üyeleri, Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner, Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç eşlik etti.

Başkan Gürkan: Yeni Devlet Hastanesi inşaat çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Battalgazi bölgemize yapılan yeni devlet hastanemizi yerinde görmek, incelemek ve çalışmalar hakkında ilgili arkadaşlardan bilgi alarak takip etmek amacıyla bugün buradayız. Yeni Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarının süratli bir şekilde devam ettiğini ve inşaatın yüzde 10 seviyelerine ulaştığını öğrendik.

Sayın Sağlık Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede 2021 yılının sonunda inşaatın biteceğini ve hizmete açılacağını ifade ettiler. 2021 yılında hastane kapılarını vatandaşlarımıza açacak olan inşaatın çalışmaları süratli bir şekilde yürütülüyor. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hastanenin yapılmasında bizlerinde naçizane büyük emeğimiz oldu. Arsanın TOKİ’den tekrar geri alınması ve hastane yapılması sürecinin başlatılması noktasında ilgili ve yetkili mercilerle yapmış olduğumuz girişimler neticeye ulaşmış oldu” dedi.

Başkan Gürkan: İlk müjdeyi Cumhurbaşkanımız vermişti

Özellikle muhtarlarımız, bölgemizdeki halk, hemşerilerimizin burada hastane yapılması noktasında yoğun bir kamuoyu etkisi oldu. Bu anlamda Hükümetimize ve Sayın Bakanımıza, emeği geçen tüm hemşerilerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Malatya’yı ziyaret ettiklerinde ilk müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız vermişlerdi. Bizde Malatya halkı olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışan arkadaşlara da başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhtar Biner: Fırat ve civar mahallelerimiz sağlıklı ve güzel bir hastaneye kavuşacaklar

Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner; “Öncelikle Sayın Başkanımıza buraya gelip Yeni Devlet Hastanesinin tanıtımı için teşekkür ediyorum. Fırat mahallemizde bir eksik vardı. Mevcut olan hastanemiz yıkılmıştı. Yeni devlet hastanesine taşındı. Yeni Devlet Hastanemizin yapılması ile Fırat ve civar mahallelerimiz sağlıklı ve güzel bir hastaneye kavuşacaklar” dedi.

Muhtar İnanç: 300 yataklı Devlet Hastanesi Battalgazi’mize değer katacaktır

Hastanenin yapılması noktasında Başkan Gürkan’ın ciddi gayretleri olduğunu belirten Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç ise, “Değerli Başkanımızın gayretleri ile bu Yeni Devlet Hastanemiz bölgemize kavuşmuş bulunmaktadır. Battalgazi bölgemizde yapılması için bizlerde gayretler gösterdik. Battalgazi ilçemizde bulunan 102 muhtarımız ile Başkanımızın yanındayız. Yeni yapılan 300 yataklı Devlet Hastanesi Battalgazi’mize değer katacaktır. Büyük bir ihtiyacı giderecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)