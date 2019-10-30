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30 Ekim 2019 Çarşamba 15:41

Başkan Gürkan, Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni İtfaiye Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışanlar ile bir araya geldi.

Başkan Gürkan, Yeni İtfaiye Merkezi inşaatında çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Gürkan’ın yapmış olduğu ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski SSK Hastanesi’nin karşısında bulunan Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde yapımına devam edilen ‘İtfaiye Merkezi’nin inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin batı kısmında olası yangınlara daha hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni itfaiye binasının inşaatı hızla yükseliyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 bin 712 metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İtfaiye Merkezi bodrum-zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor.

Başkan Gürkan: Güzel ve modern bir tesis yapılıyor

Yeni İtfaiye Binası inşaatında çalışanlar ile öğle yemeğinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan; “Buraya güzel ve modern bir tesis yapılıyor. İnşallah bu tesis hem Malatya’mıza hem de Malatya çevresindeki yerleşim birimlerine faydalı hizmetler yürütür. İtfaiye Teşkilatı önemli bir teşkilattır. En zor zamanda yetişmesi gereken bir ekiptir. Doğal bütün afetlerde itfaiye çok önemli bir unsurdur. İtfaiye Teşkilatının elemanları çok iyi yetişmesi gerekir. İtfaiye Teşkilatının hizmet verdiği mekânlarında elverişli olması gerekir. Modern ve donanımlı bir tesisi Malatya’mıza kazandıracağız” dedi.

Yeni İtfaiye Hizmet Binasının yapım aşamasında göstermiş oldukları özveriden dolayı çalışan personele teşekkürlerini sunan Başkan Gürkan, “Önemli olan yaptığınız işi severek ve isteyerek yapmaktır. Severek yapılan işlerde lezzet alırsınız.” ifadelerine yer verdi.

İtfaiye Personelinin bütün ihtiyaçları karşılanacak bir tesis

Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre içerisinde bitirilmesi amaçlanan modern itfaiye binası tamamlandığında, itfaiye personelinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, 8 peronluk garajın yanında, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerin yer alacağı bir yapıya kavuşacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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