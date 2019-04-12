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12 Nisan 2019 Cuma 15:32

Başkan Gürkan, Yeşilyurt İlçesi Muhtarlarını kabul Etti

Yeşilyurt Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Salman Şahbaz ve muhtarlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Gürkan, Yeşilyurt İlçesi Muhtarlarını kabul Etti
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Gürkan: Muhtarlarımızı Önemsiyoruz

Yeşilyurt İlçesi mahalle muhtarlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediyelerde olduğu gibi mahallelerimizde de muhtarlık seçimleri gerçekleştirildi. Muhtarlarımızı tarif ederken, demokrasi bir nehirse bunu besleyen çaylar, dereler ve pınarlar da muhtarlarımızdır, bu anlamda muhtarlarımızı önemsiyoruz.

Bizler katılımcı belediyeciliğin temel ilkesine göre seçilmişler ile Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kurumları ile birlikte şehri yönetme azim ve kararlılığında olacağız. Muhtarlarımız da mahallelerinde almış oldukları sorumluluk ile mahallelerine yapılacak hizmetlerin takibini en iyi şekilde yapacaklardır. Büyükşehir Belediyesi olarak Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız, muhtarlarımız ile yakın ilişki içerisinde olacaktır.

Geçtiğimiz süreç içerisinde nasıl muhtarlarımız ile birlikte Malatya’ya hizmet etme gayreti içerisinde olduysak bundan sonraki süreçte de bu gayretlerimiz artarak devam edecektir. Her konuda bizlerin yanında olacağınıza ve bizlere yardım edeceğinize inanıyorum. İnşallah hep birlikte Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, sendikalarımız ve diğer kuruluşlarımız ile birlikte çalışacağız” dedi.

Yerel Seçimlerde Malatya olarak önemli bir başarıya imza attık

Başkan Gürkan “31 Mart seçimlerinde Malatya olarak çok önemli bir başarıya imza attık. Oy oranını bu kadar fazla artıran tek il Malatya olmuştur. Bundan dolayı da Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Malatya’mıza el ele en güzel hizmetleri üreteceğimize inanıyor, tekrar ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarlardan teşekkür

Yeşilyurt İlçesi muhtarları olarak ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a 31 Mart Yerel Seçimlerindeki büyük başarısından ve çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyor kendisini kutluyoruz. İnşallah Malatya’mıza çok güzel hizmetler yapmak nasip olur” şeklinde konuştular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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