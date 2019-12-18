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18 Aralık 2019 Çarşamba 14:01

Başkan Gürkan, ‘‘Yolun Tamamı Bittiğinde Malatya Nefes Alacak’’

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstasyon kavşağından başlayıp Sivas yoluna bağlanacak olan 25 metre genişliğindeki yol projesinin birinci etabını tamamladı. Birinci etabın son çalışması olan asfaltlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, birkaç gün içerisinde 1 kilometrelik hattı ulaşıma açacak.

Başkan Gürkan, ‘‘Yolun Tamamı Bittiğinde Malatya Nefes Alacak''
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Toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan bağlantı yolu İstasyon kavşağından başlayıp, Yeni Kapalı Spor Salonu, Şeker Fabrikası, Spor ve Yaşam Merkezi, Maşti’den devam edip, Metro alış veriş merkezi, Polis Okulu arkasından Malatya-Sivas karayoluna bağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunup, projeyle ilgili bilgiler verdi. Geziye AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Dikenli: Yeni yol mahallemizin gelişimine de katkı sağlayacak

Açılan yolun çevre yolu batı trafiğini rahatlatacağını belirten Cevatpaşa mahalle Muhtarı Murat Dikenli, “25 metre genişliğinde açılan yol çevre yolu batı yakasında bulunan 5 kavşağın yoğunluğunu azaltacak. Mahallemizin gelişiminin daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bu tür projeleri kısa zamanda bitirmeyi seviyor. Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Koca: Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği yollar Malatya için çok değerli

Çevre yolunun, şehir içi bir yola dönüştüğünü belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Çevre yolunda yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için hayata geçirilen yol projeleri Malatya için çok değerli. Hem güneyde hem kuzeyde alternatif yollar açıldı. Büyükşehir Belediyemiz uzun yıllardır beklenen yol projelerini yaparak, şehir içi ulaşımı rahatlatıyor. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gürkan: Alternatif yollarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyoruz

Medeniyetin temel göstergelerinden birinin sağlıklı ulaşım ağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’nın yol sorunlarının çözümü için Ulaştırma Bakanımızla görüştük. Yeni çevre yolu projesini 2022 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kuzey ve güney kuşak yollarını en kısa zamanda bitirerek bu bütünlüğü sağlayacağız. Bu çalışmaların yanı sıra böyle alternatif yolları açarak trafiği rahatlatmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine güneyde Çevre yoluna paralel alternatif bir yolu çok kısa zaman zarfında tamamlayarak hizmete açtık.

4.7 kilometre uzunluğunda olan ve Malatya-Sivas karayoluna bağlanan alternatif yolun ise 1 kilometrelik bölümünü tamamladık ve bugün asfaltlıyoruz. 25 metre genişliğindeki bu yolumuzun tamamı bittiğinde Malatya nefes alacak. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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