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17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:56

Başkan Gürkan Yönetici Kadrosuyla Bayramlaştı

Ramazan Bayramı boyunca sahada görevli personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayram sonrası mesainin ilk gününde de Büyükşehir Belediyesi yönetici kadrosuyla Meclis Toplantı Salonunda bir araya gelerek bayramlaştı.

Başkan Gürkan Yönetici Kadrosuyla Bayramlaştı
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Başkan Gürkan, “İdareciler olarak her zaman olduğu gibi bayramlarda da personellerimizin yanında olmalı ve onları yalnız bırakmamalıyız” dedi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda bayramları buruk bir şekilde kutladıklarını belirten Başkan Gürkan, “Temennimiz ve dileğimiz odur ki bundan sonraki süreçte bayramları bayram lafzında ve bayram tadında yaşamayı, idrak etmeyi ve kutlamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Aslında bu yaşananlardan dolayı da bizlerinde kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Cenab-ı Allah diyor ki, ‘Bir millet kendini düzeltmezse Allah o milletin durumunu düzeltmez.’ Covid insanlığın yakasına yapışmış bir bela. Ama bizler de gerekli hijyen koşulları, mesafe ve devletimizin almış olduğu kurallara azami titizlik göstermeliyiz.

Bayramlarda sizlerden ricam, her idareci kendi birimindeki personeli ile bir araya gelsin ve bayramlaşsın. İdareciler olarak her zaman personellerimizin yanında olmalı ve onları yalnız bırakmamalıyız” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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