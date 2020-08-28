Başkan Gürkan, Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Bağımsızlığımızın simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlük için Kurtuluş Savaşı’nda canını feda eden tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

“Mondros ve Sevr Anlaşmaları ile Anadolu’yu parçalamak isteyen işgalci güçlere karşı verilen mücadelenin fitili Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ateşlenmiş, tarihe unutulmaz bir şahlanış olarak kazınan 30 Ağustos 1922’de ise zaferle taçlanmıştır.

Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık inancıyla verdiği mücadele tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan gerçekten de büyük ve emsalsiz zaferlerden biridir. Yurdun dört bir yanından Ulusal Kurtuluş mücadelesine katılarak canını ortaya koyan kahramanlarımızı minnetle anmak, onların kazandığı bağımsızlığı korumak hepimizin olduğu gibi gelecek nesillerinde görevidir.

Çünkü 30 Ağustosta Türk milletinin istikrarlı, kararlı ve inançlı duruşu karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini anlayan işgal kuvvetleri, bundan 100 yıl önce olduğu gibi bugün de hala Anadolu’yu parçalamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçsüz kılmak için ellerinden gelen her türlü oyunu oynamaya devam ediyorlar.

Karadeniz’de doğalgaz bulmamız, Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarımız karşısında enerji alanında dışarıya olan bağlılığımızın artık sona ereceğini gören malum zihniyet, dün olduğu gibi bugün yine bir araya gelerek Türkiye’ye karşı birlik olmaya ve provokasyon yaratmaya başlamışlardır.

Ancak, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu, milletimizin dirayeti, birlik ve beraberliğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar olmasını sağlayacağız.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)