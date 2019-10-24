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24 Ekim 2019 Perşembe 14:34

Başkan Gürkan, ‘Zoru Başaranlar’ Programının Konuğu oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler ile ‘Zoru Başaranlar’ Programında buluştu.

Başkan Gürkan, ‘Zoru Başaranlar' Programının Konuğu oldu
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‘Zoru Başaranlar’ programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Battalgazi Kız Yurdu Müdiresi Nida Sel, Malatya AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Meclis Üyeleri, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve yurtlarda kalan öğrenciler katıldı.

‘Zoru Başaranlar’ programı kapsamında öğrenciler ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hayat tecrübelerini ve yaşadığı deneyimleri öğrencilere aktardı.

Yaptığınız işlerde iyi niyetli olun

Okuduğumuz kitapların bize bir yol haritası göstermesi gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bütün öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Vatana millete güzel hizmetler yapmalarını temenni ediyorum. Çalışıp gayret gösterin, engelleri aşmaya çalışın. Yaptığınız işlerde iyi niyetli olun, kendinizden emin olun ve kendinize güvenin” dedi.

Her zaman sorgulayın

Bulunduğunuz yerde her zaman insanlara hizmet etmek için bulunmanız gerekir diyen Gürkan, “Kendinizi her zaman güncelleyin. Yeniliklere açık olun. Her zaman eğitime açık olun. Okuduğumuz kitaplar bize bir yol haritası göstermesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

Hayatın her anının güzel yanları olduğunu da ifade eden Başkan Gürkan, “Bulunduğunuz durumlarda şikâyetçi olmadan çalışın ve okuyun. Temizliğe, düzene ve nizama özen gösterin. Öğrendiğiniz zaman, öğrendiğinizi davranışa dönüştürürseniz eğitim olmuş olur. Okuduğunuz okullarda iyi öğrenin, derste öğretmenlerinizi iyi dinleyin. Her zaman sorgulayın” şeklinde konuştu.

Kendi deneyimlerinden ve zaman zaman karşılaştığı zorluklardan kesitler vererek konuşmasını sürdüren Başkan Gürkan, programının sonunda öğrencilerin sorularını da cevapladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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