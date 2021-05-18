Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2021 Salı 15:27

Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs Mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gürkan'dan 19 Mayıs Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Başkan Gürkan, mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. yıldönümünü kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi tüm vatana yayılmış, istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile taçlanmış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde de yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir.

İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bu aziz vatanın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi millet olarak hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayretinde olmalıyız.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını önceki yıllarda olduğu gibi kortej yürüyüşü ve büyük bir coşku ile kutlamak isterdik. Ancak, tüm dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da bunu gerçekleştiremedik. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha büyük coşku ile Bayramımızı kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik Ve...
Sosyal Güvenlik Haftası Nedeniyle Vali Baruş’a Ziyaret Sosyal Güvenlik Haftası Nedeniyle Vali Baruş’a...
Büyükşehir Belediyesinden 19 Mayıs Etkinlikleri Büyükşehir Belediyesinden 19 Mayıs Etkinlikleri
Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı
Başkan Gürkan Yönetici Kadrosuyla Bayramlaştı Başkan Gürkan Yönetici Kadrosuyla Bayramlaştı
Büyükşehir Belediyesi Otopark Alanlarında da Çalışmalarını Sürdürüyor Büyükşehir Belediyesi Otopark Alanlarında da Çalışmalarını...
Büyükşehir Belediyesi’nden Orduzu Mahallesi’ne Yatırım Hamlesini Büyükşehir Belediyesi’nden Orduzu Mahallesi’ne...
Başkan Gürkan, Vali Baruş ile birlikte Esnafları ziyaret etti Başkan Gürkan, Vali Baruş ile birlikte Esnafları...
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı! Kademeli Normalleşme Tedbirleri Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı! Kademeli...
Başkan Gürkan, “Güvenlik Güçlerimiz Cansiperane Şekilde Çalışıyor” Başkan Gürkan, “Güvenlik Güçlerimiz Cansiperane...
Vali Baruş, Sağlık Çalışanlarının ve Şehit Ailelerinin Bayramını Kutladı Vali Baruş, Sağlık Çalışanlarının ve Şehit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla Video Konferansla Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla...
Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
Vali Baruş, Şehitlik ile Polis ve Jandarma Görevlilerini Ziyaret Etti Vali Baruş, Şehitlik ile Polis ve Jandarma Görevlilerini...
Başkan Gürkan, Bayramın İlk Gününde Şehitlik’i Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Bayramın İlk Gününde Şehitlik’i...
Yukarı Çık
banner737
banner716

MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik...
Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...

Haberi Oku