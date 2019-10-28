Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:54

Başkan Gürkan’dan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı Mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan'dan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Başkan Gürkan Mesajında, “Aziz Milletimizin inanç, cesaret ve fedakârlıkla elde ettiği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük hediyesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlarken, büyük bir millet olarak güçlü bir devlet olma yolunda yürümenin heyecanını yaşamaktayız.

Hiçbir zaman dayatmalara ve esarete boyun eğmeyen milletimiz istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı ile zafere ulaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk Milleti’nin canı pahasına verdiği bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle adeta taçlandı ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu yüzden Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesidir. Bu cennet toprakların bölünemeyeceğinin ve ilelebet payidar kalacağının en büyük kanıtıdır. Bizim için Cumhuriyet tesadüf seçilmiş ve doğmuş, ısmarlama bir devlet ve hükümet şekli değildir. Cumhuriyet, Türk milletinin kaderinde yer almış, Türk milletinin istek ve karakterine uygun devlet şekli ve siyasi dönemin adıdır. Bu nedenle Cumhuriyet bizim için özgürlüktür, hürriyettir, demokrasidir, yaşam şeklidir.

Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizi işgal edemeyen işgalci güçler, bugün hala bu amaçlarından vazgeçmiş değillerdir. Dün Kurtuluş Savaşı ile işgale girişenler, bugün terör örgütleri eliyle amaçlarına ulaşmanın yolunu denemektedirler. Bugün, bu güçlere karşı her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, kardeşliğe millet olarak ihtiyacımız vardır. Bir olmayı, iri olmayı, birlikte destan yazmayı Çanakkale’de tüm dünyaya gösterdik. Bundan sonrada ülkemizin istiklali ve istikbali için milletimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Türk milletinin en değerli varlığı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyetidir.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 96. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi
Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere ziyaret Rektör Karabulut’tan şehit aileleri ve gazilere...
Malatya’da Drone Kursu Açıldı Malatya’da Drone Kursu Açıldı
Bayrağın Dalgalanmadığı Bir Toprak Vatan Değildir Bayrağın Dalgalanmadığı Bir Toprak Vatan Değildir
Başkan Özcan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı Başkan Özcan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...
Milletvekili Fendoğlu’nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı Milletvekili Fendoğlu’nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Ağbaba’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı Ağbaba’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Milletvekili Tüfenkci’nin Cumhuriyet Bayramı Mesajı Milletvekili Tüfenkci’nin Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Milletvekili Çalık’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı Milletvekili Çalık’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Bu Tür Tesisler Ülkenin Kalkınmasında Önemli Roller Oynuyorlar Bu Tür Tesisler Ülkenin Kalkınmasında Önemli...
Rektör Karabulut, “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü onurla, gururla ve coşkuyla yürekten kutluyoruz” Rektör Karabulut, “Cumhuriyetimizin 96. kuruluş...
MHP İl Başkanı Avşar'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı MHP İl Başkanı Avşar'dan Cumhuriyet Bayramı...
Vali Baruş’un Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı Vali Baruş’un Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
Durak “Koton İşçileri Yalnız Değildir" Durak “Koton İşçileri Yalnız Değildir"
Çalık, “CHP milletvekilleri ‘PKK’ya destek verenin Allah belası versin’ diyemiyorlar” Çalık, “CHP milletvekilleri ‘PKK’ya destek...
Yukarı Çık
banner687
banner691

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi
Malatya Valiliğinin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Orduevi’nde...

Haberi Oku