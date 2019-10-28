Başkan Gürkan’dan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı Mesajı

Başkan Gürkan Mesajında, “Aziz Milletimizin inanç, cesaret ve fedakârlıkla elde ettiği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük hediyesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlarken, büyük bir millet olarak güçlü bir devlet olma yolunda yürümenin heyecanını yaşamaktayız.

Hiçbir zaman dayatmalara ve esarete boyun eğmeyen milletimiz istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı ile zafere ulaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk Milleti’nin canı pahasına verdiği bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle adeta taçlandı ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu yüzden Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesidir. Bu cennet toprakların bölünemeyeceğinin ve ilelebet payidar kalacağının en büyük kanıtıdır. Bizim için Cumhuriyet tesadüf seçilmiş ve doğmuş, ısmarlama bir devlet ve hükümet şekli değildir. Cumhuriyet, Türk milletinin kaderinde yer almış, Türk milletinin istek ve karakterine uygun devlet şekli ve siyasi dönemin adıdır. Bu nedenle Cumhuriyet bizim için özgürlüktür, hürriyettir, demokrasidir, yaşam şeklidir.

Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizi işgal edemeyen işgalci güçler, bugün hala bu amaçlarından vazgeçmiş değillerdir. Dün Kurtuluş Savaşı ile işgale girişenler, bugün terör örgütleri eliyle amaçlarına ulaşmanın yolunu denemektedirler. Bugün, bu güçlere karşı her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe, kardeşliğe millet olarak ihtiyacımız vardır. Bir olmayı, iri olmayı, birlikte destan yazmayı Çanakkale’de tüm dünyaya gösterdik. Bundan sonrada ülkemizin istiklali ve istikbali için milletimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Türk milletinin en değerli varlığı, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyetidir.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 96. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)