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23 Ekim 2019 Çarşamba 14:49

Başkan Gürkan’dan İl Emniyet Müdürü Dağdeviren’e ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Gürkan'dan İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret
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Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, İl Emniyet Müdürlüğü girişinde bulunan ‘Şeref Defterine’ duygu ve düşüncelerini yazdı.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan; “Yeni görevine başlayan İl Emniyet Müdürümüze başarılar diliyorum. Güzel hizmetler etmesini Allah kendisine ve ekibine nasip etsin. Kazasız belasız bir görev süresi geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Gürkan: Güzel hizmetler etmesini temenni ediyorum.

Malatya’nın huzuru ve mutluluğu için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya güzel bir yer. Malatya’ya gelen emniyet müdürleri güzel insanlar. Emniyet müdürümüz göreve başlaması nedeniyle kendisine başarılar diliyorum. Malatya’mızda güzel hizmetler etmesini temenni ediyorum. Yerel yönetimler, mülki idareler ve emniyet teşkilatımız ile birlikte Malatya’mızın huzuru ve mutluluğu için el ele vereceğiz. Malatya’yı mazisine layık istikbaline hazırlamak için hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi.

Dağdeviren: Malatya’nın güvenliğini temin için görevlendirildik

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış oldukları bu ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’nın güvenliğini temin için görevlendirildik. Allah’ın izniyle mahcup etmeyeceğiz. Daha güzel ve güvenli bir Malatya için çalışarak gayret göstereceğiz. Birlikte çok daha güvenli bir Malatya için çalışacağız” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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