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10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:45

Başkan Gürkan’dan Kayısı Festivaline Davet

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara’da başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar ve bürokratlarla görüşerek 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline davet etti.

Başkan Gürkan'dan Kayısı Festivaline Davet
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara Valisi Vasip Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, ESAM Genel Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Recai Kutan, Turizm ve Devlet Eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettiler.

Bazı ziyaretlere ayrıca Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de eşlik ettiler.

Ziyaretler ile ilgili kısa bir bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve tüm bürokratlarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimiz sırasında kendilerini düzenleyeceğimiz 23. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalimize davet ettik” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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