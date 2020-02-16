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16 Şubat 2020 Pazar 16:41

Başkan Gürkan’dan MHP’ye İadeyi Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanlığına atanan Mesut Samanlı’ya iade’yi ziyarette bulundu.

Başkan Gürkan'dan MHP'ye İadeyi Ziyaret
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Ziyarette kısa bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Cumhur İttifakı süresince iyi bir birliktelik oluştuğunu belirterek, “Atanmamızdan sonra bir takım ziyaretlerde bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyemizi de ziyaret etmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’da bugün iadeyi ziyarette bulundu. Sağolsun Başkanımız bu ziyaretiyle bizleri mutlu etti. Çalışkan, Malatya’yı seven, abimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Mesut Samanlı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Siyasi partilerimiz demokrasimizin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Milliyetçi Hareket Partiside üstlendiği misyon ile vazgeçilmezler arasındadır. Yerli ve milli tavrıyla vatanımızın, devletimizin ve bayrağımızın birlik ve beraberliğine önemli katkılar sağlamıştır. Başkanımızı ve yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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