Başkan Gürkan’dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile birlikte Şehit Ramazan Günaydın ve Şehit Semih Özbey’in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Şehit Anne ve Babası olmanın gurur verici olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Bizlerin rahat etmesi, vatan ve bayrakları için dişinizden-tırnağınızdan artırarak yetiştirmiş olduğunuz evlatlarınız canlarını verdiler. Allah şehadetlerini kabul etsin. Allah sizlere sabırlar versin, evlat acısı gibi acı yoktur. Bu acıya dayanmak ve sabretmekte çok zordur. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, her konuda yanınızda olma gayret ve çabası içerisinde olacağız” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Günaydın’ın babası Mehmet Günaydın ve Astsubay Başçavuş Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.

Ziyaretin ardından Başkan Gürkan günün anısına Şehit Ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)