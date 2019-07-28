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28 Temmuz 2019 Pazar 11:55

Başkan Gürkan’dan Vatandaşlara Müjde

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: İlk abone bağlantısı dışında oluşan su ve kanalizasyon arızalarından artık ücret alınmayacak.

Başkan Gürkan'dan Vatandaşlara Müjde
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın aldığı karar ile vatandaşlardan bundan sonra ilk abone bağlantısı dışında oluşan su ve kanalizasyon arızalarından herhangi bir ücret alınmayacağı bildirildi.

Başkan Gürkan: Masraf artık aboneye yazılmayacak

Daha önceden alınan bir kararla, vatandaşın içmesuyu şebeke hattında veya kanalizasyon hattında herhangi bir arıza var ise bu arıza MASKİ tarafından yapılıyor masraf ise aboneye gönderilen faturaya ilave ediliyordu. Bu masraf nedeniyle vatandaşlar çoğu zaman su veya kanalizasyon arızalarını bildirmek istemiyorlardı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında su veya kanalizasyon arızalarının ücretlerinin kendilerine fatura edildiğini bildirmeleri üzerine, bu uygulamanın yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini ifade ettim. Bunun üzerine MASKİ Genel Müdürlüğümüz aldığı bir karar ile bu uygulamadan vazgeçtiğini bildirdi. Artık, bundan sonra vatandaşlarımız kanalizasyon ve içmesuyu arızaları nedeniyle herhangi bir ücret ödemeyecekler” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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