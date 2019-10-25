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25 Ekim 2019 Cuma 16:30

Başkan Gürkan’ı CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ziyaret etti

CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba beraberinde CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İlçe Başkanları ve Meclis Üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Başkan Gürkan'ı CHP Malatya Milletvekili Ağbaba ziyaret etti
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Gürkan: Malatya ile ilgili iş ve işlerde hep desteklerini gördük

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’yı Malatya’da karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Gürkan, “Malatya ile ilgili her türlü iş ve işlerde her zaman yanımızda olmuştur. İl Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Parti teşkilatı Malatya ile ilgili ortak menfaat olduğu zaman göstermiş oldukları hassasiyetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

Uzun yıllardan beri CHP Malatya Milletvekili olarak görev almakta ve Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle de Malatya ile ilgili iş ve işlemleri yakinen takip etmektedir. Malatya ile ilgili işlerde kendilerinin desteği gerektiği zaman desteklerini talep ediyoruz. Özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerde gerek Milletvekilimiz, il başkanımız, gerekse de meclis üyelerimizin desteklerini hep yanımızda hissettik. Bu anlamda da şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Malatya’mızı mazisine layık, istikbale hazırlama noktasında yapacağımız çalışmalarda hep yanımızda olmalarını arzu ettiğimi de belirtmek istiyorum” dedi.

Ağbaba: Değerlerimizin unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor

Malatya’nın önemli bir kent olduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza görevinde bir kez daha başarılar diliyoruz. Kenti öne çıkaran çok farklı özelliklerimiz var. Sayın Başkanımızda bu konuda duyarlı. Özellikle tarihi ve kültürel anlamda Malatya’nın marka kent olması için geçmiş dönemlerde yapmış olduğu çalışmalar önemli onunda altını çizmek lazım.

Kenti kent yapan sadece binaların çokluğu, caddelerin büyüklüğü, mahallelerin çokluğu değildir. Kenti kent yapan o kentin yetiştirmiş olduğu kıymetlerdir, kültürüdür, sanatıdır, siyaset adamıdır. Malatya’nın gelişmesi ve çoraklaşmaması anlamında gereken kıymetin verilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Hem tarihsel hem kültürel anlamda Malatya Türkiye’nin en önemli kentlerinden biridir. Kentimiz hem siyasetçi anlamında çok önemli kıymetler yetiştirmiş hem de sanat ve kültürel anlamda Türkiye’ye mal olmuş insanlar yetiştirmiştir. Bu değerlerin yaşatılması anlamında başkanımıza da çok görevler düşmektedir. Değerlerimizin unutulmaması, unutturulmaması gerekiyor.

Malatya’nın tanıtılmasında Sayın Başkanımıza destek olacağız. Malatya Kayısı Festivalinin yeniden yapılmasını çok anlamlı bulduğumuzu belirtmek isterim. Film Festivalinin devam ettirilmesini içten desteklediğimizi belirtmek isterim. Bu konularla ilgili üzerimize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Bu tür etkinlikler kentin marka değerine çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Umarım Malatya bu dönemde daha fazla gelişir, kabuğunu yırtar ve hak ettiği değeri bulur” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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