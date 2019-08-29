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29 Ağustos 2019 Perşembe 14:39

Başkan Gürkan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Başkan Gürkan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Bağımsızlığımızın simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, özgürlük için Kurtuluş Savaşı’nda canını feda eden tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

“Birlik ve beraberlik içerisinde bundan 97 yıl önce yazılan bu zafer, Türk Milleti’nin en ağır şartlarda bile esaret altına alınamayacağının ispatıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde emperyalist işgalci güçlere karşı 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 26 Ağustos 1922’de işgalcilere karşı verilen kararlı ve inançlı mücadele, 30 Ağustos’ta zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustosta yenilen işgal kuvvetlerinin ülkemiz ile ilgili karanlık emelleri o tarihlerde olduğu gibi günümüzde de hala devam etmektedir.

Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık inancıyla verdiği mücadele tarihin sayfalarına altın harflerle yazılan büyük ve emsalsiz zaferlerden biridir. Yurdun dört bir yanından Ulusal Kurtuluş mücadelesine katılarak canını ortaya koyan kahramanlarımızı minnetle anmak, onların kazandığı bağımsızlığı korumak hepimizin olduğu gibi gelecek nesillerinde görevidir.

Ülkemizi ilerleyişinden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini hüsrana uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecanla sürecektir.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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