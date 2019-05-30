Başkan Gürkan’ın Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Gürkan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin Türk ve İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mesajında, Kur’an ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinin idrak edildiğini ifade etti.

Bu gece, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Gürkan, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına vedanın habercisi olan ve Allah tarafından değerli kılınan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz.

Bu gece, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Bu gece, Peygamberimize ilk vahyin geldiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir gecedir. Bizlere düşen görev ise bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek ve nasıl bir kul olduğumuzun muhasebesini yapmaktır. Allah tarafından değerli kılınan bu gecenin, Türk ve İslam âleminin birliğine, huzuruna ve kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından, tarihi Somuncu Baba Camii’nde Kadir Gecesi dolayısıyla tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit-i Şerif okutulacaktır.

Bu vesileyle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenecek olan programımıza bekliyoruz.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)