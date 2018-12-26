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26 Aralık 2018 Çarşamba 17:02

Başkan Gürkan’ın Milli Şair Ersoy’un Vefatının Yıldönümü Mesajı

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, “Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, inancıyla sanatını bir arada tutmuş, yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir” dedi.

Başkan Gürkan'ın Milli Şair Ersoy'un Vefatının Yıldönümü Mesajı
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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz, İstiklal Savaşımıza katılıp, ülkesinin bağımsızlığına kavuşması için halkı aydınlatmak görevini seve seve kabul eden, şiirleriyle bu ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan Mehmet Âkif, inancıyla sanatını bir arada tutmuş, toplum tarafından sevilmiş, yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir. Mehmet Akif Ersoy, vatan mücadelesine tüm ruhuyla, tüm benliğiyle katılmış, kalemiyle, sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hissiyatına tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır. On kıta’dan oluşan İstiklal Marşına adeta ruh veren merhum Akif’in bu ölümsüz eseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da beğenilip, “Milli Marşımız” olarak 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yaşamı ve mücadelesiyle örnek bir kişilik olan Mehmet Âkif Ersoy'u, vefatının 82. yılında minnetle anıyor, milli mücadele şehitlerimizi, vatanımıza ve milletimize hizmeti geçenleri hürmetle yâd ediyor, büyük Türk şairine yüce Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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