Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Aralık 2018 Pazar 13:22

Başkan Gürkan’ın Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gürkan'ın Yeni Yıl Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, “2018 yılını geride bıraktık.  Bir yaprak misali ömürden kopan her yıl, yeni bir yılın başlangıcı demektir. Geçen bir yılın nasıl geçtiği önemlidir. Kendimize, ailemize, şehrimize, ülkemize ve insanlığa katabildiklerimizle mutluyuz. Geride bıraktığımız yıl, aynı zamanda yaptıklarımızın muhasebesini görme fırsatını doğurur. Bizler de Battalgazi Belediyesi olarak bereketli bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliğinde, esas olarak gördüğümüz insan merkezli bakış açımız, şükürler olsun meyvesini verdi. 2018 aynı zamanda Belediyemiz için övgü ve ödüller yılı olarak kayıtlara geçti. Halis niyetlerle başladığımız her işte adeta birimiz bin oldu, bereket doldu. Malatya şehrinin öz kültürü etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. Bu milletin kime, neden teveccüh gösterdiğini biliyoruz.  O yüzden bu şehre, şehrül emini olmaktan onur duyuyoruz. Malatya iyi ve güzel olan her şeye değer. 2019 yılında tüm düşlerimizin gerçekleşmesi dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi temenni ediyorum. Biliyoruz ki; kimlikli bir şehir için birlikte yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Mutlu yıllar” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL