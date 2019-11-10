Başkan Işık’tan Atatürk’ün Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Bir Mesaj Yayınladı

Başkan Işık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ TÜRK’ün ateşle imtihan edildiği yıllarda, ALLAH’ın yeryüzündeki son ordusuna kumandan olmaya layık gördüğü büyük TÜRK, strateji alanında deha, TÜRK BİRLİĞİne ömür hediye etmiş yolbaşçı, yaşadığı asrın KÜRŞAD’ı, KADİM TÜRK DEVLETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin kurucusu, milli mücadelenin önderi,

BOZKURT Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 81. yılında rahmet, minnet, saygı ve hasretle yad ediyoruz.

ATATÜRK, Aziz Türk Milleti’nin içinden çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden askeri dehadır. Türk Milleti’ne adanmış 57 yıllık kısa ömründe ileri görüşlülüğü ile bugünlere ışık tutmuştur. Türk Milleti’nin azim ve desteği ile millet egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin kurulmasında önderlik yapmış büyük devlet adamıdır.

Bizler bugün, tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin evlatları olarak; Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devretmek için tüm benliğimizle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz.

BOZKURT ATA’ya RABBİM GANİ GANİ RAHMETLER NASİP ETSİN...

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)