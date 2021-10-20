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20 Ekim 2021 Çarşamba 18:05

Başkan Kılınç, AKEDAŞ Yetkilileriyle Projeler Hakkında Görüştü

  AKEDAŞ yetkilileri, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, kurumları tarafından Adıyaman’da gerçekleştiril…

Başkan Kılınç, AKEDAŞ Yetkilileriyle Projeler Hakkında Görüştü
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Başkan Kılınç, AKEDAŞ Yetkilileriyle Projeler Hakkında Görüştü

 

AKEDAŞ yetkilileri, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, kurumları tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman’da elektrik dağıtım işini üstlenen AKEDAŞ firmasının yetkilileri, Adıyaman’da sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

AKEDAŞ Dağıtım Hizmetler Direktörü Mehmet İlbasan ile AKEDAŞ Bölge Proje Tesis Müdürü Alparslan Tatar’ı makamında ağırlayan Başkan Kılınç, yetkililerden AKEDAŞ tarafından Adıyaman’da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özellikle elektrik tellerinin yer altına alınması ve Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmalarının görüşüldüğü ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Kurumlarımızın çalışmaları ve projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyor, yapılacak olan her hayırlı hizmetin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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