Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2021 Pazar 16:05

Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili Mesajı

  Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam âleminin kandilini kutladı. Adıyaman Belediye B…

Başkan Kılınç'tan Mevlid Kandili Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili Mesajı

 

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam âleminin kandilini kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in doğumunun yıldönümü vesilesiyle idrak edeceğimiz Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında, Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve huzur getirmesini temenni ederek, “İnsanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile olan Efendimiz (SAV)’in doğduğu günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandili’nin ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur getirmesini yüce Rabbimden diliyorum. İnşallah bu mübarek gece; tüm dünyanın salgın hastalıkların, savaşların ve belaların sona ermesine vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu Mevlid Kandili Mesajı Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu...
Başkan Gürkan, MASKİ Personelleri Ziyaret Başkan Gürkan, MASKİ Personelleri Ziyaret
15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit Ailelerinden Vali Baruş’a Ziyaret 15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit Ailelerinden...
Başkan Gürkan'dan Mevlid Kandili Mesajı Başkan Gürkan'dan Mevlid Kandili Mesajı
Zengin’den MESOB Başkanı Keskin’e ziyaret Zengin’den MESOB Başkanı Keskin’e ziyaret
Başkan Güder’den Mevlid Kandili Mesajı Başkan Güder’den Mevlid Kandili Mesajı
Mübarek Gece mevlid-i nebi Mübarek Gece mevlid-i nebi
Kültür Bakanlığı Yetkilileri Arslantepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu Kültür Bakanlığı Yetkilileri Arslantepe Höyüğünde...
Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının 5.Birleşimi Tamamlandı Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının...
Keskin, “Vatandaşın aradığı her şey Malatya Çarşısında var”  Keskin, “Vatandaşın aradığı her şey Malatya...
İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı
Kahtalı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘siyasi cinayet’ tepkisi  Kahtalı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘siyasi cinayet’...
Yol Çalışmalarına Hız Verildi Yol Çalışmalarına Hız Verildi
Başkan Güder Mecliste İki Müjde Birden Verdi Başkan Güder Mecliste İki Müjde Birden Verdi
“Hezarfen Projesi” imzaları atıldı “Hezarfen Projesi” imzaları atıldı
Yukarı Çık
banner737

Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet...
MHP MALATYA MİLLETVEKİLİ ve MYK ÜYESİ MEHMET FENDOĞLU MEVLİD KANDİLİ MESAJI* “Yüce Allah’ın Âlemlere...

Haberi Oku