Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam âleminin kandilini kutladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in doğumunun yıldönümü vesilesiyle idrak edeceğimiz Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç mesajında, Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve huzur getirmesini temenni ederek, “İnsanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile olan Efendimiz (SAV)’in doğduğu günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandili’nin ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur getirmesini yüce Rabbimden diliyorum. İnşallah bu mübarek gece; tüm dünyanın salgın hastalıkların, savaşların ve belaların sona ermesine vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” diye konuştu.